Billigere SFO for familier med lav inntekt

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier, samt gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Regjeringen har satt av totalt 79 millioner kroner til ordningen som skal sikre redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Regjeringen har satt av totalt 79 millioner kroner til ordningen.

I 2020 er det satt av 58 millioner kroner til innføring av redusert foreldrebetaling i SFO for 1.–2. trinn for familier med lav inntekt.

I tillegg til redusert foreldrebetaling for 1.–2. trinn bevilges det 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Alle skal ha like muligheter, uavhengig av hvilken familie man vokser opp i, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland (V).