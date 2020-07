– For ungene har dette vært et eventyr, sier mamma Kathrine Keane og mannen David om ei ukes kortreist ferie på Ølberg camping. Ungene Olivia og Elliot, tilhøre, koser seg med potetchips. Kathrines far, Kjell Lohne, lånte dem bobilen, siden det ikke ble noen Kroatia-tur. Foto: Tommy Ellingsen