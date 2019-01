Disse politikerne har giftet flest i 2018

Det var ved forrige årsskifte at ansvaret for å inngå borgerlige ekteskap ble overført fra Tinghuset til Rådhuset. Statistikken viser at 265 par har valgt en kommunal ramme rundt starten på sine ekteskap.

En rekke politikere og noen få administrative ledere i kommunen meldte seg til den høytidelige tjenesten. Etter et år er listen nå klar over hvem som har viet flest.

Per A. Thorbjørnsen topper listen med 51 vielser, nokså nøyaktig en per uke.

– Ble det så mange som 51? Det var en heftig innspurt. Jeg mener det var 12 vielser på en dag, jeg mener det var fredag 14.desember, sier Thorbjørnsen.

I følge ham er det mest en tilfeldighet at han topper listen.

– Vi har fordelt ansvaret, slik at vi har en fredag hver. Noen ganger ber ekteparet om å få en annen vigsler, men stort sett går det som oppsatt på timeplanen, sier Thorbjørnsen.

Han synes det er en stor opplevelse å få lov til å være vigsler.

– Man møter to mennesker i døra, som man i de fleste tilfeller aldri har møtt før. Derfra går vi på en måte in i en boble, med veldig sterke ord og sterke følelser. Jeg er veldig glad for å få lov til å være med på det, sier Thorbjørnsen.

Den største utfordringen er å uttale navnene riktig, siden det ofte er svært internasjonale selskap som ankommer formannskapssalen.

– Det har hendt at det er fire forskjellige nasjonaliteter, med ektefolk og forlovere. Noen av de har ekstremt kompliserte navn. Jeg husker en vielse der jeg hadde pugget brudens navn og trodde jeg hadde grepet på det. Men etterhvert som jeg leste navnet hennes tre ganger gjennom seremonien, skjønte jeg at jeg ikke hadde grepet i det hele tatt. Uttrykket hennes skiftet fra lett undring til latter. Men hun ble gift, forsikrer Thorbjørnsen.

– Hva er honoraret for å gifte folk for tiden?

– Vi får visst 500 kroner per vielse. Samtidig har jeg aldri kjøpt flere nye dresser enn jeg gjorde sist år. Man må prøve å være representativ i slike sammenhenger, sier Per A. Thorbjørnsen.

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) kommer på sølvplass, med 42 vielser. Sistemann på pallen er Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) med 37.

Videre på listen finner vi Bjarne Kvadsheim (Sp) med 30 vielser, Eirik Faret Sakariassen (SV) med 24, Sissel Knutsen Hegdal (H) og Torfinn Ingeborgrud (MDG), begge med 13.

Kari Nessa Nordtun (Ap) og Frode Myrhol (FNB) har hver brakt 12 par sammen i ekteskap. På tampen av listen finer vi Egil Olsen (H) med 10, Christian Wedler (Frp) med 5 og ordfører Christine sagen Helgø (H) med 2 vielser.

I tillegg har 14 par valgt å bli viet av folk som jobber i Stavanger kommune. Byggesakssjef Kristin Fjeld Eiken har stått for høytideligheten for 6 par, som dermed må antas å ha en solid grunnmur å bygge ekteskapet på.