Ny postombæring kan ramme aviser hardt

Det ligger flere alternativer av forslaget på høring. Felles for disse alternativene er at de vil redusere dagene posten utgis fra fem dager i uka til annenhver dag. Dette er særlig negativt for papiravisene. De fleste redaksjonene er avhengig av Posten for å få utgitt avisene sine.

– Dette er et dramatisk forslag, sier Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Posten distribuerer i gjennomsnitt 13-14 prosent av det totale avisopplaget.

Det betyr at man må finne andre løsninger for å få alle avisene til abonnentene. De fleste lokalavisene bruker Posten for å få ut aviser til abonnementer der de selv ikke har mulighet til å levere.

Fakta: Forslag til endring av postloven Regjeringen foreslår å redusere utdelingen av post til annenhver dag. Post annenhver dag skal gi en innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020, og en 650 millioner kroner årlig fra 2025, sammenlignet med post fem dager i uka. Departementet vurderer derfor de fire alternativene Copenhagen Economics har gjort en vurdering av i sin utredning: 1. Fortsette med dagens omfang av leveringspliktige tjenester 2. Redusere kravet til annen hver dag i byene og opprettholde krav om fem dager i uken på steder uten egen avisdistribusjon 3. Redusere kravet til omdelingsfrekvens til annen hver dag 4. Redusere kravet til omdelingsfrekvens til én gang i uken

Lokalaviser blir mest rammet

Gjesdalbuen er en av flere lokalaviser som kommer til å bli rammet.

– Abonnentene våre, som ikke bor i nærområdet og som får levert avisen sin via Posten, vil få avisa uka etter. Vi kommer ut på torsdager, og flere må da vente til mandagen uka etter for å få avisen hvis forslaget blir vedtatt, sier redaktør for Gjesdalbuen, Eugen Hammer.

Det er ca. 100 av de 3000 abonnentene Gjesdalbuen har som kommer til å bli utsatt for å måtte vente et par dager før avisen deres når dem.

– Det er et mindre tall, men det er jo klart dumt for de abonnentene som er vant med å få avisen med en gang den kommer ut. Alternativet er at de kan lese den som e-avis, på torsdagene. Vi har ikke så mange andre alternativer enn å bruke Posten til de abonnentene utenfor vært nærområde, sier Hammer.

Fagsjef i næringspolitikk i MBL, Bjørn Wisted, forteller at dette kommer til å ramme ulikt. Det finnes bedrifter som bruker bare bruker Posten til distribusjon.

– Det er en del aviser som har abonnenter som har flyttet fra bygda til større byer. De tar med seg avisen for å holde kontakten i hjembygda. Vi har mange slike medlemmer, og de vil da ofte ha store mengder i post, sier Wisted.

Vanskelig å registrere dokumenter

Saksbehandler i Rogaland fylkeskommune, Klara Augestad, mener at dersom forslaget blir vedtatt, kommer det til å påvirke hvordan de registrerer dokumentene de får inn til fylkeskommunen. Hvis det ikke kommer post hver dag, kan det bli vanskelig å oppdatere for eksempel postlister. Det kommer til å gå et par dager før saksbehandlerne får inn dokumentene de trenger.

– Vi er nødt til å forholde oss til forvaltningsloven, med tanke på frister. Det samme gjelder offentlighetsloven i forhold til å legge ut ting i postjournaler. Dokumenter er offentlig idét de blir sendt ut, så hvis vi sender dokumenter til kommunene, vil det ikke bli offentliggjort før det har nådd oss, sier Klara Augestad, saksbehandler i Rogaland fylkeskommune.

Jobber med en løsning

Fagsjefen for næringspolitikk i MBL mener at dette er noe bedriftene burde begynne å finne en løsning på.

- Vi har nettopp startet et prosjekt som skal se nærmere på om det er praktisk og økonomisk mulig å øke dekningsområdene for avisenes distribusjonsselskaper fra dagens 85 prosent og så langt opp mot 100 prosent som mulig. Men det vil være en svært kostbar løsning for avisene, sier Wisted.