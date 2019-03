– I dag tror jeg vi har de beste forholdene som har vært i hele vinter, sier Tarjei Sporastøyl, leder av Sirdal skisenter, til Aftenbladet onsdag.

– Vi fikk cirka 40 centimeter snø i natt. Utover natta gikk det over i lett, fin puddersnø. Tidligere i uka fikk vi 20–30 centimeter med snø. Skipatruljen var oppe halv seks i morges for å grave opp heiser og porter og sikre mot snøras. Vi har hatt flere telefoner på morgenen om folk som ønsker å ta fri for å komme opp og kjøre, sier en storfornøyd Sporastøyl.

Marcus Vinjevoll/Sirdal skisenter

På nyåret var det så lite snø at nabotrekkene Tjørhom og Ålsheia ikke var koblet sammen. I vinterferien var det slushføre. På ettermiddagen sto de med spade og lappet bakken sammen. Men nå smiler skisentersjefen.

Til og med den sene påska ser han lyst på.

– De gamle sier at hvis det er sen påske, så kommer snøen sent. Og det gjorde den og, sier Sporastøyl, og legger til:

– Jeg tror påsken er reddet. Nå har vi så mye snø, at det ikke er noen fare.

Snøens tilbakekomst gjør at Sirdal skisenter nå bygger opp terrengparken sin. Den vil ha hopp, rails (metallrør som man sklir på med snowboard eller ski) og et hopp hvor du kan lande på en gigantisk luftmadrass. Sistnevnte, som åpner neste helg, er en leke hvor selv fedre på 45 kan hoppe og trikse uten særlig fare for å skade seg. Sporastøyl, tidligere snowboardproff, forteller at det er hans kompiser, som er eksperter på dette, som skal tråkke og bygge terrengparken.

Marcus Vinjevoll/Sirdal skisenter

– Forholdene er strålende. Det har vært kjempebra i det siste. Men snøen som falt i natt har gjort at dette er den beste dagen i sesongen uten tvil, sier Oddvar Bratteteig, daglig leder av Røldal skisenter.

Han sier snøen måler over 1,2 meter.

– Det er lite til å være Røldal , men det merker vi ikke lengre. Forholdene er perfekte.

– Og påsken ser vi lyst på, sånn det ser ut nå.

Røldal skisenter

Marcus Vinjevoll/Sirdal skisenter

Også ved Stavtjørn Alpinsenter i Bjerkreim ser man lyst på det.

– I dag er det kjempeflott. Det kom i overkant av 40 centimeter i går. Så det gjorde godt, sier Steinar Bjordal, daglig leder ved alpinsenteret.

– Og påsken?

– Det er frost i bakken. Vi har et lag med kunstsnø i bunn, og natursnø oppå der igjen. Så vi satser på at det holder seg.

NB: I midten av neste uke er det meldt varmegrader og regn - også på Stavtjørn, i Røldal og Sirdal.