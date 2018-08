Sagen Helgø trekker seg som ordførerkandidat

Jon Ingemundsen

TV AFTENBLADET: Vi viser pressekonferansen direkte fra klokken 12.

– Jeg har gitt mitt svar til nominasjonskomiteen i Høyre i dag, sier Sagen Helgø, uten å fullføre.

I stedet holder ordføreren tilhørerne på pinebenken mens hun skryter av alle ansatte i kommunen. Hun fortsetter med å snakke om den rivende utviklingen Stavanger har vært gjennom de siste åra.

Familien sa ja - hun tok valget selv

Så kom det:

– Familien min har sagt at jeg gjerne må gå for fire nye år og at de uansett vil støtte meg. Jeg har likevel gitt beskjed til nominasjonskomiteen om at jeg ikke vil ta en ny periode, sa Sagen Helgø.

Hun ønsker nå å prøve seg i andre deler av yrkeslivet.

Krevende jobb

– Å være ordfører er et privilegium. Det er en sjelden, interessant og utfordrende jobb. Jeg trives godt i rollen som ordfører. Møtet med mennesker er noe av det jeg setter aller mest pris på, sa hun under pressekonferansen i dag.

– Men det er samtidig krevende og altoppslukende å være ordfører. Familien og de rundt meg har alltid vært viktige støttespillere. Familien min har sagt at jeg gjerne må gå for fire nye år. Jeg har allikevel gitt beskjed om at jeg ikke tar gjenvalg.

Fikk ekstra tenketid

Høyre-politikeren har tidligere vært usikker på om hun skulle holde frem. Høyres bystyrepolitikere hadde frist til 15. juni med å svare på om de ønsker å stille til gjenvalg neste høst, men nominasjonskomiteen i Stavanger Høyre ga Sagen Helgø to måneder ekstra betenkningstid.

Nå har hun gitt svaret sitt til nominasjonskomiteen i Stavanger Høyre.

Innen 15. august skulle hun egentlig hatt svaret klart. I juni spurte Aftenbladet hvorfor hun trengte denne ekstra tenketiden.

– Fordi det er en veldig viktig beslutning, en beslutning av stor betydning, og som går over fem år fram. Derfor har jeg bedt om å få mer tid til å tenke meg om. Det er ikke mer enn det, sa svarte hun da.

Under pressekonferansen brukte hun mye tid på å takke ansatte og politikerkolleger. Hun brukte også tid på å liste opp resultatene som Stavanger har oppnådd under hennes periode.

Vil bli husket for..

– Det er noe jeg ønsker å bli husket for..., sier Sagen Helgø.

Hun viser tilbake til dommedagsprofetiene etter valgresultatet da fire partier måte gå sammen for å få flertall i stavangerpolitikken etter kommunevalget. Høyre, Frp, Krf, Sp og Venstre har klart å holde samarbeidet gjennom perioden. Nå er hun stolt over å slå fast at samarbeidet at profetiene slo feil.

Valg neste høst

Det er kommunevalg neste høst, i september 2019, og nå blir det klart hvem som blir ikke blir Høyres ordførerkandidat i Stavanger. Samtidig begynner spekulasjonene om hvem som blir ny kandidat.

Sittende ordfører, Christine Sagen Helgø har brukt sommeren på å tenke seg om. HUn har vært ordfører i sju år.

Sagen Helgø overtok ordførerkjedet i Stavanger etter Leif Johan Sevland (H) i 2011. Sagen Helgø har sittet i to perioder. Hun har sittet i bystyret i 18 år, siden 1999.

I en invitasjon til pressen sier hun:

« Jeg har gitt mitt svar til nominasjonskomitéen i Stavanger Høyre, og inviterer i den anledning til pressemøte i dag kl. 12.00 i formannskapssalen.»

Christine Sagen Helgø er født 27. mars 1968 og har vært ordfører i Stavanger siden 17. oktober 2011 for partiet Høyre.

Dette er Sagen Helgøs femte periode i Stavanger-politikken. Fra 2003 til 2011 var hun gruppeleder for Høyre. I to perioder var hun medlem i kommunalstyret for levekår. Hun har også ledet kommunens lønns- og administrasjonsutvalg i fire år. I perioden 2007–2011 var hun leder av kommunalstyret for byutvikling.