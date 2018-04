Dette får ikke kongen tid til å se i Bjerkreim

Det er ikke hver dag selveste kongen kommer til Bjerkreim. Det er heller ikke annen hver dag. Faktisk er det bare denne ene dagen, tirsdag 17. april 2018, at HM Kong Harald kommer på offisielt besøk til den vakre bygda.

Kongehuset har satt av 55 minutter til bjerkreimsbuene. På disse minuttene skal kongen få oppleve 13 innslag. Det blir i gjennomsnitt 4 minutter og 23 sekunder på hvert innslag. Det er ikke helt korrekt å si at han bare er i Bjerkreim i 55 minutter. Det er nemlig satt av fem minutter til pressekonferanse før kortesjen forlater Vikeså stadion (som ligger nedenfor rulleskiløypa).

Det er veldig stor entusiasme i Bjerkreim før kongebesøket. Han kommer til ei bygd befolket med rojalister, men selvsagt - de ville så gjerne ha vist ham alt det flotte som de med stolthet viser alle andre som kommer på besøk. Aftenbladet har derfor satt sammen en pakke av det viktigste kongen går glipp av.

Ørsdalsvatnet er 16,5 km langt. «Ørsdølen» trafikerer vatnet i sommerhalvåret. Kongen kunne her opplevd en historisk båtreise med den tredje motordrevne båten som har trafikkert vannet gjennom 118 år. På Lauperak er det mulig å gå i land og få seg en matbit.

Bjerkreimselva er trolig den attraksjonen kongen ville satt mest pris på å få oppleve. Den er en del av det store Bjerkreimsvassdraget. Nedre del av elva heter Tengselva og her finnes både foss og laksetrapp. Det går derfor an å si at laksen tar trappa opp fra Eigersund til Bjerkreim. I 2017 ble det fisket 12.016 kilo i elva. Snittvekta målt med raus «fiskervekt» er 3 kilo, men det ble tatt en laks på 11,1 kilo. Det vil helt sikkert interessere kongen å vite at det finnes en veldig god flue som heter Bjerkreimsfluen.

Gloppedalsura er et kjempesvært steinras. Vanligvis er steinras noe drid i Bjerkreim, men ikke dette. Det har helt klart satt seg. Raset gikk for 10.000 år siden og en gudløs gård havnet under det. Der drakk og sloss de i jula og straffen ble altså dette raset. Det spesielle er at hanen på gården havnet i en kornbinge. Det var mulig å høre hane gale under ura i hele 7 år etterpå, altså fra år 10.000 til år 9993. En del år seinere, faktisk hele 12.009 år seinere, var noen kongen kjenner godt i ura, nemlig kronprinsparet, men da hadde hanen for lengst gitt seg.

Det er umulig å snakke om Bjerkreim uten å nevne sauer. Bjerkreim er Norges største sauekommune med 18.114 sauer. (Hvis kongen skal til Oppdal med det første, så skal han vite at der er de er fæle til å skryte). Bjerkreim har til og med hatt VM i saueklypping, en begivenhet som satte bygda for all framtid på saueklyppekartet.

Langs E 39 fra Ålgård til Vikeså kan kongen se vindmøller. Nå strekker det seg et belte av møller fra Lista i sør til Sandens i nord. Snart kan Bjerkreim smykke seg med tittelen Norges største vindmøllekommune. Det er med andre ord ikke bare i sauer kommunen er størst. Nå skal vinden i Bjerkreim snart fylle kommunekassen og utenlandske pensjonsfond. Møllene har allerede gitt kommunen en ny vei. Tidenes første vei mellom Hå og Bjerkreim ble nylig åpnet.