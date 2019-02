Håper folkeavstemning skal gi nye svar på Forsand skjebne

Forsand har bestemt seg for å gjennomføre en ny folkeavstemning, for å få avklart to spørsmål. For det første hva innbyggerne mener om grensejusteringen som overfører Preikestolen og Kolabygda til Strand kommune. For det andre om innbyggerne ønsker at Forsand skal slås sammen med Sandnes eller Strand.

Reidar Thu (Samlingslista) har varslet lovlighetskontroll av vedtaket. Forutsatt at dette støttes av minst to lokalpolitikere, får Fylkesmannen i Rogaland denne saken til behandling aller først. Hvis konklusjonen er at vedtaket var lovlig, blir folkeavstemning avholdt så fort som mulig.

Aftenbladet har bedt Fylkesmannen i Rogaland kommentere vedtaket i Forsand og forklare videre saksgang.

– Dette er lokaldemokratiet som gjør sin jobb. Vi tar bare vedtaket til etterretning, sier avdelingsdirektør Lone Solheim.

Hva er saksgangen videre, hvis det blir folkeavstemning?

– Vi avventer da og ser hva det ender med, og om det gjøres et kommunestyrevedtak ut fra rådet i folkeavstemningen. Hvis de tenker at dette skal innebære endringer, så vil vi få saken til behandling. Deretter vil saken eventuelt bli videreformidlet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som igjen må vurdere hva de vil gjøre. Og om saken eventuelt skal tas opp til behandling i Stortinget. Saken må egentlig bare gå sin gang, forklarer Lone Solheim.

Grensejusteringen går sin gang

Finnmark arrangerte folkeavstemning i håp om å unngå sammenslåing med Troms fylke. I fjor stemte 87 prosent av de frammøtte finnmarkingene nei til sammenslåing. Uten at det fikk Solberg-regjeringen til å snu. KMD har signalisert til lokalavisa Strandbuen at det ikke vil bli gjennomført flere grensejusteringer før 1. januar 2020.

– Har folkeavstemningen i Forsand noen hensikt?

- Hensikten er at demokratiet lever og får gi uttrykk for det de mener. Om sentrale politikere ønsker å fatte nye beslutninger er usikkert. Det får vi se når dette eventuelt kommer opp. Det er for tidlig å vite noe om dette nå, svarer Lone Solheim.

Tor Inge Jøssang

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa legger til at Fylkesmannen har i oppdrag å følge opp departementets vedtak om at grensejusteringen i Kolabygda skal være klar til gjennomføring fra 1. januar 2020.

– Dette arbeidet går sin gang. Vi har hatt to møter med Strand og Forsand så langt, og skal ha neste møte 4. mars. Av hensyn til innbyggerne i Kolabygda er det viktig å avklare skole, barnehage og andre kommunale tjenester snarest mulig. Kartverket har påpekt at tiden er kort, men lang nok til å få på plass de forberedelser som må gjøres før årsskiftet, uttaler hun.

Legger opp til omkamp

Folkeavstemningen legger opp til omkamp om Preikestolen og Nye Sandnes.

– Folket bør få si sitt. Jeg håper at en folkeavstemning kan skape ro i bygda. Dette er veldig seint i prosessen og alt er avgjort. Men merkelige ting har skjedd før og hvem vet, sa Roar Larsen (Ap) under debatten i kommunestyret.

Det første spørsmålet handler om overføringen av Preikestolen og Kolabygda til Strand, og om Forsand skal holdes samlet som en kommune. KMD har to ganger stadfestet dette vedtaket. Eneste håpet for de som ønsker omgjøring av vedtaket, er at saken kommer opp i Stortinget. Og at Kommunereform-avtalen mellom regjeringspartiene står ved lag, slik at hele Forsand slås sammen med Sandnes.

Det andre spørsmålet skal avklare hvilken kommune flertallet i befolkningen ønsker sammenslåing med, slik situasjonen er: Sandnes eller Strand? Bakgrunnen er at ingen visste om hva som kom til å skje med Kolabygda og Preikestolen da det i sin tid var flertall for sammenslåing med Sandnes. Siden den gang er det også kommet mer informasjon om Høgsfjord-ferja, som Boreal skal drifte i privat regi når Ryfast åpnes.

Talsmann for innbyggerinitativet, Rolf Magne Haukalid, er fornøyd med at det blir folkeavstemning.

– Vi hadde jo ønsket at vår formulering hadde blitt stående. Men ser at dette var det lengste man kunne komme, uttaler han.

Tor Inge Jøssang

Fornøyd med spørsmålene

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) stemte mot at det skal avholdes folkeavstemning, men han er fornøyd med spørsmålene.

– Jeg er glad for at hele kommunen får si noe om grensejusteringen. Den saken har aldri vært prøvd i Stortinget. Hvis det viser seg at en stor del av Forsands befolkning mener KMD-vedtaket må omgjøres, så bør saken behandles av Stortinget. Når det gjelder spørsmålet om Sandnes eller Strand, er dette en ren omkamp - og Stortinget har to ganger behandlet dette, sier Dagestad.

– Ole Tom Guse (uavhengig) har sagt at sjansen til omgjøring øker hvis det er et stort flertall som ønsker seg til Strand, og Strand, Sandnes og Forsand går samlet til Stortinget og ber om omgjøring?

– Han prøver å legge press på Sandnes. Det må vi akseptere, dette er en del av spillet. Et annet alternativ er at Strand går sammen med Forsand inn i Sandnes. Da løser vi mange utfordringer, mener Bjarte Dagestad.

KrFs Guro Heggemsnes Fløysvik er ikke like fornøyd med spørsmålene, men hun håper på klart og tydelig svar.

– Jeg synes det er bra at vi fikk gjennom folkeavstemning. Skulle gjerne hatt en annen spørsmålsstilling, men dette var det beste vi klarte å få til. Jeg håper at ikke den første delen om grensejustering skaper problemer. Den er vedtatt, og der er det ingen endrede forutsetninger. Den delen burde ikke vært med. Så håper jeg på et klart og tydelig svar på forsandbuen vil at sørsiden skal følge nordsiden inn i Strand, sier hun.