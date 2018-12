Sauda vil ha iPad inn i skulane

– Alle partia i kommunestyret blei enige om budsjettet for 2019. Senterpartiet og KrF er svært tilfreds med at me kan legga fram eit omforent budsjett i lag med Ap, SV og H for 2019. Eit felles budsjettvedtak gir retning og tryggleik for ein kommune i omstilling, uttalar ordførar Asbjørn Birkeland.

Partia er einige om satsing på:

Auka ramme for Oppvekst og Kultur samanligna med rådmannens framlegg.

Nytt uteområde i Rustå barnehage.

Styrka ungdomstilbod på Folkets Hus.

Reduksjonen formannskapet la inn på Helse og Omsorg er minimert til 350 000.

Nye gatelys i Hellandsbygd.

Ekstra fokus på medarbeidarar og styringskort.

Kommunen støttar Saudadagane tilsvarande Sauda Sentrumsutvikling i 2019.

I tillegg er partia enige i satsingane rådmannen la opp til: