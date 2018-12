Mann knivstukket i halsen i Stavanger

Meldingen kom klokken 5.10.

– Vi har en patrulje på sykehuset nå som prøver å få mer informasjon om hendelsen, sa operasjonsleder Victor Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB like før klokken 6.

Han vet ikke om mannen, som er i 40-årene, var bevisst da han ankom sykehuset, men opplyser at han ble fraktet dit. Klokken 6.35 forteller operasjonslederen at mannen behandles på sykehuset, og at politiet fortsatt ikke har vært i kontakt med ham.

– Men jeg har inntrykk av at det ikke skal være kritisk, sier Jensen.

Opplysninger politiet har innhentet tyder på at hendelsen skjedde i bydelen Storhaug.

– Vi er på en privat adresse nå, hvor vi mener det har skjedd, sier Jensen til NTB, og forteller at de også gjennomfører flere vitneavhør.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent.

– Vi har foreløpig heller ikke opplysninger om gjerningsperson, sier Jensen.