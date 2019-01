Nyttårstalen i Strand: - Mitt ønske er at også de forsiktige skal tørre å engasjere seg politisk

Jeg vil starte med å rose alle frivillige som engasjerer seg og gir av sin fritid i de 153 frivillige lag og organisasjoner vi har i vår kommune. Dere utvikler idrettstalenter og musikk-talenter og legger til rette for vennskap og meningsfullt fritid. Tusen hjertelig takk for det dere gir! Dere som brenner for ulike interesser og starter opp nye spennende aktiviteter som stisykling, judo, koding, drill og andre aktiviteter; jeg heier på dere! Vi trenger mangfold!

2018 var preget av hissige diskusjoner om bompenger, kommunereformen og grensejusteringer. Da det kokte som mest på Facebook, så bekymret jeg meg for hvem som etterhvert tørr engasjere seg i politikken. Mitt ønske er at også de forsiktige skal tørre å engasjere seg politisk. Politikken skal være for alle. Vi er heldige i kommunestyret i Strand. Vi har mange fine diskusjoner og finner gode løsninger sammen . Dette er bra for innbyggerne i Kommunen vår. I 2018 har vi sørget for at de eldre får servert middag på stedet. Vi har fortsatt prioriteringen av friluftsområder med tilrettelegg av turområder. Telleren ved Stålverksbroa viser at 129.000 personer besøkte Jørpelandsholmen i 2018. Dette er i gjennomsnitt 350 personer per dag. Dette viser at innbyggerne setter pris på at vi prioriterte denne investeringen. Vi gjør nå tidenes satsing på barn og unge. Tau skole og ny idrettshall begynner å bli ferdig. Vi planlegger ny skole og idrettshall på Jørpeland og vi skal bygge skatepark i sentrum. Sentrum skal ikke bare være for voksne folk i bil, men også for barn og unge. Dette skal vi jobbe med i 2019. Det betyr noe for oss at vi får et levende sentrum både på Tau og på Jørpeland. Det gleder meg når det kommer nye butikker som landhandel, isbar og nye produkter. Kjære innbyggere ; ta vare på det vi har. Bruk våre butikker og bli med på å holde liv i sentrum og skape møteplasser.

I 2019 åpner Ryfast. Jeg oppmuntrer alle som kan til å bli med på Ryfastløpet 5 oktober. Det blir en historisk opplevelse !

2019 blir et helt spesielt år for oss i Ryfylke. I hele Strand må vi jobbe mer med å finne identiteten vår og skape stolthet av oss selv. I 2019 skal vi heie på hverandre! Det er en glede for meg å ønske nye innbyggere her i Strand velkommen. Velkommen også til våre nye innbyggere i Kolabygda som først blir en del av Strand om ett år. Strand Kommune skal jobbe dette året for å få en best mulig overgang for våre nye innbyggere.

Vi er også glade for at Preikestolen nå skal tilhører den kommunen som ligger nærmest. Dette er vårt nære friluftsområde som jeg mener vi best kan forvalte.

Med dette ønsker jeg alle strandbuer, fremtidige strandbuer og besøkende et Godt nyttår!»