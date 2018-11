Marinefartøy kolliderte i Hjeltefjorden

Politiet ble varslet om ulykken klokken 16.09 søndag ettermiddag.

To personer har fått helsehjelp som følge av kollisjonen i Hjeltefjorden i Øygarden søndag ettermiddag.

Kollisjonen mellom marinefartøyet og en 15–16 fots plastbåt, skjedde omtrent midt mellom Stureterminalen og Ågotnes, opplyser Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt.

Politiet opplyste først at de to personene i lystbåten havnet i vannet som følge av ulykken, men meldte senere at dette ikke stemte.

Leder bergingsarbeid

Det er fartøyet KNM «Olav Tryggvason» som leder bergingsarbeidet av havaristen KNM «Helge Ingstad» som kolliderte med tankskipet «Sola TS» 8. november i år.

De to personene som var om bord i den mindre båten ble tatt om bord i «Olav Tryggvason» der de fikk helsehjelp, ifølge politiet.

– Båten er på vei til CCB-basen på Ågotnes der de skal møte politi og ambulanse, sier Sætre i Vest politidistrikt.

Ingen skal være alvorlig skadd som følge av ulykken. Det er foreløpig uvisst hva som var bakgrunnen for kollisjonen.

Mats Grimsæth/Forsvaret

Havarikommisjonen varslet

Forsvaret opplyser at lystbåten kolliderte med marinefartøyet på babord side.

– Cirka klokken 16.20 fikk vi første rapport om at det hadde vært et sammenstøt mellom et mindre fartøy og KNM «Olav Tryggvason», sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Han sier at marinefartøyet har deltatt i vaktholdet av KNM «Helge Ingstad», men hadde fått avløsing og var på vei sørover fra det området da kollisjonen skjedde.

– Vi kjenner ikke til årsaken til ulykken, men Statens havarikommisjon for Forsvaret er rutinemessig varslet om hendelsen.

Fart på ni knop

Av AIS-data fra Marinetraffic går det frem at KNM «Olav Tryggvason» kom sørover med en fart på cirka ni knop da fartøyet senket farten og svingte vestover klokken 15.54. Da befant marinefartøyet seg rett utenfor Kvernhusviki på Toftøyna, cirka ti kilometer nord for Ågotnes.

Fartøyet gikk frem og tilbake med lav fart om lag en halv time før det fortsatte sørover og la til kai på CCB-basen på Ågotnes cirka klokken 17.

KNM «Olav Tryggvason» hører i dag til Kysteskadren og blir primært brukt som skolefartøy, ifølge Forsvaret.