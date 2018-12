Gjesdal-ordføreren er sykemeldt med kreft

Ordføreren orienterte selv formannskapet om sykemeldingen torsdag forrige uke. Det skriver lokalavisen Gjesdalbuen.

Han regner med å være sykemeldt hele desember, men har som mål å delta på nyttårsmottakelsen. Fjeldsbø må sannsynligvis fjerne den ene nyren som følge av svulsten, og han skal etter planen opereres denne uken.

I sykefraværet til Fjeldsbø vil varaordfører Henry Tendenes (H) overta oppgavene som ordfører.

– Jeg synes det er flott at han velger å være åpen om dette. Han informerte meg for et par uker siden, og det vil alltid bli mange spørsmål når han ikke dukker opp på avtaler. Da blir det lettere å svare når han velger å være åpen. Så krysser vi fingrene og håper at han er tilbake for fullt på nyåret, sier Tendenes til Aftenbladet.

Fjeldsbø velger å være åpen om sykdommen både fordi fraværet blir lagt merke til i den posisjonen han har og av mer personlige årsaker.

– Jeg er en person som er opptatt av åpenhet. Jeg har ingen behov for å være ekstremt utleverende, men jeg tror det er bra at vi kan fortelle hverandre også om ubehagelige ting vi havner i, sier han til Gjesdalbuen.

Hvert år får rundt 800 personer nyrekreft i Norge. Flertallet av dem er menn.