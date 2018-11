Ullandhaugtårnet får ikke julelys i år

– Vi har bestemt oss for å slutte med julelys på Ullandhaug. Årsaken er at det er en ressurskrevende og kostbar oppgave, skriver informasjonssjef Magnus Line i Telenor, til NRK Rogaland.

Telenor er selskapet bak julelysordningen, men det var Anja Ariel Tørnes Brekke som i 2001 skrev brev til daværende ordfører Leif Johan Selvland og foreslo at tårnet ble pyntet til jul. Anja Arial var 5 år den gang og fikk æren av å slå på lysene 7. desember 2001.

Jon Ingemundsen

Julelysa på Ullandhaug har lyst i 17 år. Men nå er det over.

– Vind og ising ødelegger lysene og vi må derfor kjøpe nye lys omtrent annethvert år. I år kunne vi ikke bruke lysene fra i fjor, da mener vi tiden er moden for å slutte med ordningen, opplyser Line i Telenor.

Telenor opplyser at de har forsøk å få med seg både kommunen og andre aktører til å bidra i en dugnad for å opprettholde tradisjonene med julelys. Men ingen har meldt sin interesse for dette.