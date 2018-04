Han så tyskerne feie over Malmei på vei mot Gloppedalsura

Gloppedalsura er et ikoniske sted for alle som er opptatt av krigshistorie. Det sørgelige er at det av og til dukker opp hakekors i ura. Nå forteller øyenvitnet Jonas Malmei (90) om det som skjedde i de dramatiske aprildagene 1940.