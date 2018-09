Aftenbladet feirer 125 år hele denne uken. Festen startet i Egersund, fortsatte på Bryne, Sandnes og Jørpeland. Hele tiden ble journalistikken løftet fram - og aktuelle tema ble diskutert.

Det samme skal skje i Stavanger.

– Disse jubileumsdagene skal vise hva vi har vært, hva vi er og hva vi vil være, sier Aftenbladet-sjefen. Han oppfordrer leserne til å delta, og lover et program med stor variasjon.

– Vi skal prege sentrum i helgen med arrangementer på tre scener i Fargegata og to i kulturhuset Sølvberget.

Her er fullstendig program for de to dagene og de fem scenene i Stavanger:

Fredag - Frøken Pihl:

Jonas Haarr Friestad

Når det offentlige svikter - journalistikk fra samfunnets skyggeside. Med Aftenbladets prisbelønte journalist Hans Petter Aass. Kl. 18.

Jonas Haarr Friestad

Når makten stenger dørene - hvordan jobber gravejournalisten? Med Aftenbladets prisbelønte journalist Thomas Ergo. Kl. 19.

Hvordan redde verden? Laust & plast på en fredag. Med NRKs Johan Mihle Laugaland og Øystein Ellingsen. Kl. 20.

Fredag - Hanekam:

LUCAS JACKSON / X90066

Slukt av snap - 17-åringene Nora Skilbreid og Mathilde Molineaux om sitt liv i sosiale medier, i samtale med digitalredaktør Elin Stueland. Kl. 18.

Jarle Aasland

Å skape noe nytt - gründernes tips og advarsler. Med seriegrunder Sjur Eivind Usken, designer Siv Elise Seland og journalist Ove Heimsvik. Kl. 19.

Carina Johansen

Mens katten er borte... Ingebjørg Folgerø (H) og Eirik Faret Sakariassen (SV) skriver sin drømmeleder i Aftenbladet. Med debattredaktør Solveig Grødem Sandelson. Kl. 20.

Fredag - Blyge Harry:

Journalist Leif Tore Lindø er programleder for tre minikonserter og intervjuer på Blyge Harry:

Valp - ungt, dansbart, melankolsk. Kl. 18.

Jarle Aasland

Tidenes beste rogalandslåter - på helt nye måter. Britt-Synnøve Johansen, Dag Sindre Vagle og Johan Egdetveit spiller sangene Aftenbladets lesere stemte fram i sommerens kåring. Kl. 19.

Tommy Ellingsen

Froddi og Mannskapet synger seg fra seilskutetida til oljealderen. Kl. 20.

Fredag - Kjelleren, Sølvberget:

Øystein-saken. Aftenbladets journalist Tove Bjørnå presenterer det prisbelønte prosjektet om selvmord, et av medienes siste tabuer. Kl. 18.

Bilder av virkeligheten - om fotografiets verdi mellom dokumentar og fake news. Med Aftenbladets fotograf Jarle Aasland, leder i Pressefotografenes klubb. Kl. 19.

Jon Ingemundsen

Den store bompengedebatten. Med bompengeaksjonist Sigurd Sjursen og lokalpolitikerne Per Kåre Foss (KrF), Stanley Wirak (Ap) og Christian Wedler (Frp). Kl. 20.

Fredag - Møteplassen, Sølvberget:

Line Noer Borrevik leder tre programposter med lokale redaktører:

Arnt Olav Klippenberg

Mitt Aftenblad - møt Aftenbladets sjefredaktører fra de siste 35 årene; Thor Bjarne Bore, Jens Barland, Tom Hetland og Lars Helle. Kl. 18.

Rogalands mediebilde - mørke skyer? Med Bjørn Sæbø (Rogalands Avis), Ragnar Christensen (NRK Rogaland), Kirsten Myklebust (Jærbladet), Gunnar Kvassheim (Dalane Tidende) og Lars Helle (Aftenbladet). Kl. 19.

Redaktørens dilemma - et presseetisk gameshow. Mediefolk og publikum får teste sine etiske reflekser. Kl. 20.

Lørdag - Frøken Phil:

Lars Idar Waage

Oilers - byttå ska’ hjem. Oilers legende Christian Dahl Andersen og Oilers-eier Tore Christiansen i samtale med journalist Kristian Kvendseth. Kl. 14.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Best i verden - fra Sandnes. Filip Ingebrigtsen om den utrolige løperfamilien i samtale med journalist Egil Ø. Nærland. Kl. 15.

Medier, demokrati, sannhet og falske nyheter. Med Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle, Dagbladets kommentator John Olav Egeland og førsteamanuensis ved UiS Turid Borgen. Kl. 16.

Jon Ingemundsen

Busser, bommer og byen vår. Hva skjer med sentrum og handelen når bussveien og bomringen kommer? Med arkitekt Per Grimnes, Ostehusets eier Hanne Berentzen, Kari Rausten (H) og journalist Stein Halvor Jupskås. Kl. 17.

RogaQuizen: Aftenbladets eget lag av besserwissere utfordres av utvalgte quizlag fra Rogaland. Quizmaster: Stian Stokseth. Kl. 18

Lørdag - Hanekam:

Smaken av suksess - om matfylket Rogaland. Aftenbladets journalist og restaurantanmelder Arild Inge Olsson i samtale med digitalredaktør Elin Stueland. Kl. 14.

Kristian Jacobsen

Ett år før neste lokalvalg - vil bomringer og kommunesammenslåing gi et politisk jordskjelv? Med sjefredaktør Lars Helle og kommentator Harald Birkevold. Kl. 15.

Jon Ingemundsen

Etter oljekrisen - på vei mot himmelen igjen? Med Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor, og journalist Ola Myrseth. Kl. 16.

Fredrik Refvem

Grønne løgner - snakker oljeindustrien sant om klima og det grønne skiftet? Med forfatter Anne Karin Sæther, Equinors informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen og kommentator Hilde Øvrebekk Lewis. Kl. 17.

Lørdag - Kjelleren, Sølvberget:

Liveinnspilling av Byas sin videopodcast «Ka Fader!» STVG Kartell med Tore Pang og Izabell og Paradise Hotel-deltaker Ingrid Aguiluz blir med. Kl. 14–15.30.

Jon Ingemundsen

Sykt travelt - tegneserien Lunch fra ide til suksess. Serieskaper Børge Lund i samtale med redaktør Tarald Aano. Signering av den sjuende Lunch-boken, «Kan vi ta det på mandag?», etter samtalen. Kl. 16.

Anders Minge

Trafikksentralen - Aftenbladets største videosuksess. Lesernes egne videoklipp har over 800.000 visninger. Vi ser på suksessen - og på nye og gamle klipp. Med journalist Elisabeth Risa og fotograf Fredrik Refvem. Kl. 17

Lørdag - Møteplassen, Sølvberget:

Fredrik Refvem

Klikkhoreri eller samfunnsoppdrag - slik jobber Aftenbladet, og dette vet vi om leserne. Med nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen og leder for brukermarked, Tor Anders Voldsund. Kl. 14.

Skattejakt i Aftenbladets arkiv - hvordan NRKs storsatsing «Lykkeland» hentet inspirasjon fra Aftenbladet. Med manusforfatter Mette M. Bølstad. Kl. 15.

Jonas Haarr Friestad

Forbudte stemmer. Noen fengsles for meningene sine, mister jobben, tortureres eller drepes. Eller finner en frihavn - i Stavanger, for eksempel. Fribytegner Ali Doradi i samtale med journalist Jan Zahl. Kl. 16.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Hvorfor må sykehuset tjene penger på oss pasienter? Med helseminister Bent Høie (H), Aps nestleder Hadia Tajik, tidligere styreleder i Helse Stavanger Terje Vareberg, leder i sykepleierforbundet i Rogaland Nina Horpestad og debattredaktør Solveig Grødem Sandelson. Kl. 17.30.