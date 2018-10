Milliontall for Stavangerkameratene

Fredag ga Stavangerkameratene ut sitt andre album "Ein for alle". Samtidig passerte fjorårets selvtitulerte debutalbum en ny milepæl med 20 millioner streams og singelen "Bare så du vett det" med 12 millioner streams. Nå mottar rogalandskvartetten platinatrofé for albumet og dobbel platinatrofé for singelen.

Debutalbumet "Stavangerkameratene" kom ut sommeren 2017 og singelen "Bare så du vett det" sommeren 2016. Litt over et år etter debutalbumet følger Stavangerkameratene opp sin suksess de siste årene med sitt andre album, “Ein for alle”, fredag 5. oktober.

Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland har skrevet 10 nye sanger produsert av Glenn Lyse, Tommy Fredvang og Stian Hansen. “Ein for alle” inkluderer bl.a. singlene “Pengane”, “Det e’kje någe å tenka på”, “Nye dag i mårå”, “Har du lyst, har du lov” og den kommende “Ikkje gå fra meg nå”.