110 kroner for elbil i Ryfast: – Det blir smertelig høyt

– Dette er det beste vi kunne håpe på, sier Strand-ordfører Bjørn Aril Veland etter Ryfast-vedtakene i fylkestinget og Stavanger, som går inn for et elbilsjokk, men utsettelse av andre takstøkninger, samt krav om at staten må bidra mer.