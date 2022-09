Tina Bru leide av for­eldrene i Stavanger – risikerer skatte­smell

Betalte Tina Bru nok leie til foreldrene da hun mellom 2018 og 2021 leide foreldrenes leilighet i Stavanger mens hun hadde gratis pendlerbolig i Oslo?

Tina Bru leide foreldrenes leilighet når hun var i Stavanger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Nei, mener Skatteetaten, og har sendt et varsel til stortingsrepresentanten fra Rogaland og Høyres nestleder.

– Ja, det mener jeg, sier Tina Bru.

Bru mener selv at hun har holdt seg til regelverket, og poengterer også at hun ba om personlig veiledning fra Skatteetaten i 2020 i et forsøk på å passe på at ting var rett.

Leiligheten det er strid om, ligger i dette boligkomplekset på Storhaug. Brus foreldre kjøpte leiligheten sommeren 2018, og solgte den i juni i år.

Det understreker hun i en skriftlig redegjørelse, som blant annet Aftenbladet har mottatt.

– Min sak handler kun om nivået på merkostnadene, altså om husleien har vært høyt nok. Både Skatteetaten og jeg er enige om at jeg har betalt, at jeg har bodd der og at jeg har vært reell pendler. Det er kun uenighet om hvorvidt husleien har vært høy nok, understreker Bru.

Samtidig går Høyre-nestlederen ut mot NRKs dekning av saken, som først omtalte varselet.

Uenige om tolkningen

Varselet gjelder ifølge NRK ikke selve retten til å få dekket pendlerbolig, men at Skatteetaten mener hun ikke har betalt nok leie til foreldrene mens hun leide en leilighet de eide i Stavanger.

De mener hun ikke har oppfylt det såkalte merkostnadsvilkåret, og dermed risikerer skattesmell.

Bru er uenig i Skatteetatens vurdering, og viser til den såkalte «nærståenderegelen», som sier at leie til familie er skattefritt så lenge den dekker alle løpende kostnader ved utleieobjektet.

– Skulle dette ende med et vedtak om at jeg er skyldig skatt, vil jeg selvfølgelig betale det og informere om det i offentligheten, sier nestlederen videre i redegjørelsen.

Bru opplyser selv at hun 4300 kroner i måneden i leie, i tillegg til byggelån, tomtelån og hadde «betydelige kostnader hjemme i Stavanger» i perioden.

Skatteetaten mener at hun skulle betalt markedsleie.

Varselet mot Bru kommer etter at Skatteetaten har kontrollert tildelingen av stortingspolitikernes pendlerboliger i perioden 2017–2020. Det resulterte i 45 varsler om skattesmell, sendt til stortingsrepresentanter og regjeringspolitikere. Nøyaktig hvem som har mottatt varsel, er ikke offentlig kjent.

Leide av foreldrene

I hennes egen forklaring av saken, sier Tina Bru dette:

– NRK publiserte i dag en sak hvor de trekker i tvil om jeg oppfyller pendlervilkåret, og dermed har krav på skattefri pendlerbolig i Oslo. Jeg stiller meg uforstående til en slik påstand, og det er heller ikke dette varselet fra Skatteetaten handler om. NRK trekker dette i tvil på bakgrunn av at mine foreldre, etter avtale med meg, innimellom har oppholdt seg i leiligheten.

Bru har hatt pendlerleilighet siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2013. I 2018 kjøpte hun og ektemannen en tomt i Stavanger for å bygge hus, og solgte tomannsboligen sin i Sandnes.

Samtidig kjøpte Brus foreldre en leilighet i Rennesøygata på Storhaug i Stavanger.

Denne leide Bru til seg selv og mann og barn som bolig mens de oppholdt seg i Stavanger. Da det nybygde huset var klart sommeren 2021, opphørte leieforholdet.

– Jeg betviler ikke Tina Brus status som pendler, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

– Tina informerte meg i vår om at hun er en av politikerne som har fått varsel fra Skatteetaten. Saken er ikke konkludert ennå, sier Solberg.