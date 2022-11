På to dager er 42 mobilsyndere tatt på Motorveien: – Ikke kapasitet til å ta alle

Køen glir sakte på Motorveien i rushtrafikken og fristelsen for å fiske frem mobiltelefonen kan bli stor. Tirsdag og onsdag fikk det konsekvenser for 42 bilister. Nå kan bøtesatsene for ulovlig mobilbruk gjøre et nytt hopp.