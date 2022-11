Mímir Kristjánsson og Nito ber regjeringen ta grep: Frykter sabotasje mot olje- og gass­anlegg

Det finnes ingen sentral oversikt over hvem som kan logge seg på norske olje- og gassanlegg og i verste fall stoppe produksjonen eller utføre andre digitale angrep.

Kontrollrommet på Ekofisk avbildet i 2018.

Geir Søndeland Journalist

«DaWinci» er et felles dataverktøy med oversikt over all helikoptertrafikk til og fra installasjoner på norsk sokkel.

Personelltransportsystemet viser hvem som til enhver tid har fysisk tilgang til installasjonene. Portalen har også info om statsborgerskap, kompetanse og så videre.

Men hvem har egentlig digital tilgang til anlegg offshore og på land? Hvor kommer de fra? Hvilken rolle har de? Hva kan de? Og hva har de tilgang til?

Det finnes det ingen sentral oversikt over, erkjenner arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) overfor Mímir Kristjánsson og Stortinget.

Synlige barrierer hindrer uvedkommende adgang til Kårstø rent fysisk. Slike anlegg kan også få uønskede digitale besøk.

Frykter nedstengning

Rødt-politikeren synes mangelen på et felles nasjonalt register er høyst problematisk.

– Hva er det verste som kan skje om feil person vil sabotere?

– Produksjonen kan jo bli stengt ned, sier han og viser til Equinors historikk.

På grunn av en tastefeil i 2014 stanset en IT-konsulent i India en lasteoperasjon på Mongstad-raffineriet utenfor Bergen. I 2016 avslørte NRK at indiske IT-arbeidere hadde brutt barrierer på plattformer, landanlegg og sentralt i selskapet minst 29 ganger.

Kristjánsson peker på sikkerhetsrisikoen ved å sende IKT-oppgaver til utlandet.

– Episoden illustrerer at produksjonen kan bli stengt ned. Europa risikerer å bli kastet ut i en enda mer alvorlig situasjon enn i dag om dette skulle skje nå. Ikke minst handler dette om sikkerheten til de ansatte. Faren for russiske cyberangrep velkjent. Likevel er det enorme hull i den digitale sikkerheten som gjør oss sårbare for sabotasje.

– Hvem har ansvaret for å fikse dette?

– Staten. Staten må få på plass et felles register som myndighetene, selskapene, Petroleumstilsynet (Ptil), hovedverneombud og tillitsvalgte har tilgang til, sier han.

Ifølge Mjøs Persen er det aktørene som selv er ansvarlig for at virksomheten til enhver tid er forsvarlig, at den digitale sikkerheten er ivaretatt og at de som har tilgang, har tilstrekkelige kvalifikasjoner. I svaret til Stortinget viser hun til strenge krav i HMS-regelverket og at Ptil fører tilsyn med aktørenes risikostyring, herunder sikkerhet i industrielle IKT-systemer.

– Sikkerheten til olje- og gassindustrien er et internasjonalt anliggende. Alle synes å være enige om at norske oljeinstallasjoner er et høyaktuelt mål for Putin og Russland. Da holder det ikke å si at dette er selskapenes ansvar. Det var jo det samme svaret regjeringen først hadde da det smalt i Østersjøen, sier Kristjánsson.

Jorunn Birkeland avbildet med Nito-president Trond Markussen i forbindelse med en høring på Stortinget i 2019 etter Riksrevisjonens kritikk av manglende HMS-oppfølging i petroleumssektoren.

Ber om register

Jorunn Birkeland er medlem av NITOs ekspertutvalg for Petroleum og har fagkompetanse innen industriell IKT. Hun er også fagforeningens representant i Sikkerhetsforum for petroleumsindustrien.

– At du må være fysisk til stede på et anlegg for å skade det, er en naturlig barriere. Den forsvinner med den digitale tilgangen. Det endrer hele risikobildet, sier hun.

– Hva kan i verste fall skje?

– Det enkleste å få til er driftsforstyrrelser, som vi jo har sett flere eksempler på. Kartlegging og digitale bakveier kan også bli lagt igjen i systemene. Disse kan senere brukes til å fremsette løsepengekrav eller politiske trusler. Man kan også påvirke aksjekurser ved å utløse store og små nedstengninger, for eksempel gjennom digitale angrep med formål om å skape «trafikkaos» slik at systemer og viktige signaler går veldig treigt. Slike forstyrrelser eller direkte sabotasje mot sikkerhetssystemene er selvsagt det aller verste som kan skje.

– Hva bør gjøres?

– Myndighetene må stille krav til alle aktører om opprettelsen av et sentral register. Dette koster penger. Skal konkurransevilkårene være like, må et slikt krav fremmes i form av et likt pålegg for alle. Hvert enkelt anlegg må også kunne vite hvem som til enhver tid har digital tilgang. Det innebærer lokal tilgang til et slikt register for anleggsledelsen, hovedverneombud, tillitsvalgte og relevante fagfolk, akkurat som for DaWinci-systemet, sier hun.

– Det trengs et felles pålegg til bransjen for at dette skal bli løst. Verken myndighetene eller selskapene har 100 prosent oversikt i dag.

– Hvor langt er man kommet siden 2014?

– Avsløringene i 2016 har medført betydelige forbedringer som vi har nytte av nå, veldig mye takket være fagforeningenes innsats i ryddearbeidet.

– Er det små branner som fortsatt ulmer?

– Ja, det er nok mye jobb som gjenstår, og i tillegg kommer stadig ny teknologi med nye risikoer. Krigen i Ukraina har virkelig vært som en «rakett i ræven» på bransjen. Dette har utløst store omprioriteringer av midler og ressurser, men det tar tid å snu et svært skip.

– Vil du si at bransjen og myndighetene i stort har neglisjert og undervurdert hvor krevende dette egentlig er?

– Ja, dessverre. Bransjen vil gjerne ha de digitale godene og fordelene, men vil ikke alltid betale for å sikre seg godt nok mot fallgruvene.