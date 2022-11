Avslutter HV-vakthold ved Kårstø

Fra og med i dag bistår ikke Heimvevernet med vakthold ved Kårstø.

Heimvernet er ferdig med vaktholdet vd Kårstø.

Etter at det ble oppdaget lekkasjer fra gassrørledninger i Østersjøen innførte politiet økt patruljering og styrket vakthold rundt utvalgte objekter i tilknytning til petroleumssektoren, blant annet ved Kårstø.

− Politiet ba i en tidlig fase om støtte fra Heimevernet. Dette ble gjort for å sikre en best mulig beredskap i en uoversiktlig situasjon, selv om det ikke forelå noen konkrete trusler mot norske olje- og gassinstallasjoner, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Pakker sammen

– Vi pakker sammen, slik vi gjør etter trening. Så reiser vi hjem, pusser utstyret, slik at det er klart til neste gang, sier sjef Øystein Fossum Nilsen ved Heimevernet HV-08.

– Vi har samarbeidet kjempebra med politiet. Det er ikke de store tingene vi ser vi må endre på. Vi må heller notere oss hva som gikk bra. Soldatene har vært kjempegode. De jeg har snakket med skjønner alvoret og nytten i oppdraget. Vi har ikke vært presset på antall folk. Vi hadde en rotasjonsplan helt frem til sommeren, sier Nilsen til Aftenbladet.

Ståle Roness er områdesjef for Haugalandet HV-08, som hadde ansvar for vaktholdet de tre første ukene.

– Det har ikke vært noe problem med motivasjonen. Vi tok dem inn på kort varsel. Alle forsto viktigheten av det, sier Roness.

Vurderer situasjonen

Politiets behov for bistand er noe som vurderes fortløpende. Et grunnleggende prinsipp innen beredskap er å skalere raskt opp, for så å ta ned tiltak når situasjonen tillater det.

− Selv om det overordnede trusselnivået ikke er endret, har vi nå bedre kontroll og oversikt over situasjonen som gjør at politiet ikke lengre har behov for bistand til stående vakthold fra Heimevernet, forklarer Bjørnland.

− Slik situasjonen er i dag foreligger det ingen konkrete trusler mot norske olje- og gassinstallasjoner, og beslutningen om å avslutte det stående vaktholdet er tatt i forståelse med berørte aktører, understreker Bjørnland.

Kan settes raskt inn igjen

Politiet vil fortsette med økt patruljering med synlige politipatruljer ved flere objekter, men også andre tiltak som ikke vil være synlige. Det vil ikke bli gitt nærmere detaljer rundt konkrete sikringstiltak.

− På vegne av politiet vil jeg takke for innsatsen og for godt samarbeid med Forsvaret. Politiet vil fortsette med økt patruljering i tilknytning til utvalgte objekter, og Heimevernet kan settes raskt inn igjen hvis situasjonen krever det, sier Bjørnland.