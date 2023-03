Kine tar vare på minner med engangskamera Engangskameraet er for lengst erstattet av digitalkamera. Neste side (2) Forrige side (0) card-logo

Likevel rives de ut av butikkhyllene.

Kine (23) tar vare på minner med engangskamera

Ida Marie Larsen Korsen Journalist

Det begynner å bli en stund siden gamle engangs- og filmkamera ble ryddet ut av hyllene for å gjøre plass til nye og digitale kamera.

Kamera som ikke har noen utløpsdato, og som gir deg muligheten til å slette et dårlig bilde for så å ta et nytt.

Når en sånn oppgradering gjør inntog, ser man seg ikke tilbake.

Eller?