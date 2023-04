– Med en gang du hører bassen i april, kryper skuldrene opp til ørene

De kaller seg «Fjellbygda», bygdefolket i Noredalen, Søredalen og Sviland i Sandnes, for å markere at de nå samler seg i et håp om å få slutt på russebråk. – Basslyden gjør at det rister i hele huset. Ting ramler ned fra hyllene. Vi har uker der vi omtrent ikke får sove, sier Olga Marie Torsvik.