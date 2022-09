1000 tonn med jord fra Mysen til nye SUS

Stangeland Maskin er i ferd med å levere 1000 tonn jord til uteanleggene ved nye SUS. Jorda hentes på vogntog i Mysen, ikke langt fra svenskegrensen.

Atriene ved nye SUS skal beplantes med både busker og trær.

Jorda fra leverandøren på Mysen inneholder verken ugrasfrø eller ugrasrøtter, og grøntområdene blir dermed enklere å holde fine.

Kjartan Lohne, byggeleder for uteområdene på nye SUS, sier at behovet for varmebehandlet jord ikke er noe spesielt for sykehuset.

– Også Stavanger kommune benytter de samme spesifikasjonene. Årsaken er at man vil unngå at det er rotugress i jorda. Da blir det langt enklere å drive skjøtsel og holde områdene fine. Nå er det også viktig å unngå sprøyting, ikke minst i områder der barn ferdes og oppholder seg, sier Lohne.

Sju atrier

De 1000 tonnene med jord skal benyttes i sju atrier på sykehusområdet, grøntområder under åpen himmel mellom bygningene.

– Hvor mange centimeter med varmebehandlet jord trenger dere?

– Det avhenger av hva vi skal plante. Der det skal være busker, må vi normalt ha 40 centimeter. Skal det plantes trær, snakker vi om 80–100 centimeter, sier Lohne.

Busker trenger minst 40 cm med varmebehandlet jord. Plantes det trær, er tommelfingerregelen 80–100 cm.

Konteiner

Jorda blir fraktet i tette konteinere, for å unngå at flygende uhumskheter hekter seg på lasset underveis. Ifølge Stangeland går det om lag 30 tonn på et lass. Det betyr at man mellom 30 og 40 ganger må ta den 54 mil lange veien mellom Mysen og Stavanger.

Daglig leder Tore D. Carlsen i Norgesjord AS sier at han var skeptisk til transportbiten da Stangeland tok kontakt.

Tomme biler

– Det endret seg da vi fikk vite at Stangeland stadig hadde biler som kom tomme forbi, etter å ha levert last. De kunne dermed utnytte ledig returkapasitet og ta med seg jord tilbake til Rogaland. Hadde ikke det vært tilfelle, ville vi ikke vært med på dette, sier Karlsen.

– Hvorfor er deres jord bedre enn naturjord fra Rogaland?

– Vi har i alt 35 ulike jordtyper, eller resepter som vi kaller det, alle spesiallaget for ulike formål. framstilt under en kontrollert og naturlig varmkompostering.

Spesifikasjonene fra SUS er at de ville ha næringsrik jord med god struktur uten rotugress, jord som er godkjent av Mattilsynet. Det var det visst ikke mange andre enn oss som kunne levere, sier Carlsen.

– Hvor mye koster et tonn med jord?

– Vi tar 995 kroner per kubikk. Vi regner aldri i tonn, for vekten varierer ganske mye mellom ulike typer jord, sier Carlsen.

Lokale planer

En tommelfingerregel for matjord skal imidlertid være at det går om lag 1,5 tonn per kubikk.

Daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland maskin svarer slik på spørsmål om vi ikke har nok jord her i Rogaland?

– Jord har vi mye av, men dette produktet, varmebehandlet jord, har vi foreløpig ikke tilgang på her. Dermed blir den beste løsningen å kjøpe jorda hos Norgesjord AS på Mysen, sier Stangeland.

– Burde ikke Rogaland ha en slik produsent av jord selv, i stedet for å kjøre land og strand rundt?

– Jo, absolutt, og vi jobber selv med planer om et slikt anlegg. Jeg vet også at andre aktører sysler med lignende planer. For vår del er det ennå for tidlig å si noe nærmere om dette nå. Med dagens strømpriser trenger vi noe mer tid, blant annet for å vurdere ulike energikilder, sier Stangeland.