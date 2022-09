Brynjar Meling mener at beruset elsparkesyklist må frifinnes

I august ble en mann i 40-årene dømt i Sør-Rogaland tingrett for å ha kjørt elsparkesykkel til tross for at han var påvirket av alkohol. Nå er dommen anket til lagmannsretten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden