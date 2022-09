MÅLING: Høyre gjenerobrer Stavanger – men Kari Nessa Nord­tun (Ap) er mest populær

Sissel Knutsen Hegdal (t.v.) og Kari Nessa Nordtun er klar for den lange valgkampen om makten i Stavanger. Valget skjer 11. september 2023 neste år. Høyre måtte gi fra seg ordførerkjedet til Ap i 2019.

I ny måling får Høyre tilbake makten i Stavanger tross populariteten til Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Geir Søndeland Journalist

Marie Van Krogh Foto

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dagens mindretall i Stavanger tar 37 av 67 plasser i kommunestyret i ny meningsmåling fra Respons Analyse for Aftenbladet.

Den tyder på maktskifte i byen som i dag styres av Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og Folkets parti FNB.

Høyre, Frp, KrF og Venstre får solid flertall, selv om Pensjonistpartiet mister sitt ene mandat.

– Dette er en måling jeg blir veldig glad for, sier Høyres ordførerkandidat, Sissel Knutsen Hegdal (H).

Høyre måles til 30 prosent mot 23,1 prosent i 2019-valget.

– Målingen vitner om et stabilt, borgerlig flertall der Høyre er største parti. Vi går også mest fram. Det betyr at byen igjen vil få en borgerlig ordfører.

– Ser vi lokale saker eller rikspolitikk i målingen?

– Stavanger er helt klart en blå by. Det har vært et borgerlig flertall på samtlige målinger i Aftenbladet siden 2019. Vi får daglige tilbakemeldinger fra innbyggerne om at de savner oss, de vil ha oss tilbake i posisjon.