Hvordan kunne to murerbøtter føre til at Eiganestunnelen var stengt i nesten én time?

Det ble lange køer som følge av stengningen av Eiganestunnelen tirsdag i forrige uke.

To murerbøtter førte forrige tirsdag til at det ene løpet i Eiganestunnelen ble stengt i nærmere én time.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Klokken 15.43 tirsdag forrige uke oppdaget trafikkoperatørene på Vegtrafikksentralen at det lå to murerbøtter i venstre felt i sørgående retning i Eiganestunnelen. Murerbøttene ble oppdaget på et av de mange overvåkingskameraene i tunnelen. Fartsgrensen ble satt ned og venstre felt stengt for trafikk, slik at trafikken kunne passere i høyre felt.

Men ifølge Vegtrafikksentralen klarte ikke alle å respektere feltstengningen, noe som førte til at enkelte bilister bråbremset da de traff på de to bøttene i veibanen. Da bøttene også begynte å rulle mellom kjørefeltene, valgte Vegtrafikksentralen å stenge tunnelløpet helt for trafikk. Da var klokken 15.53.

Klokken 16.40 var bøttene fjernet og tunnelen kunne igjen åpne for trafikk.

Hvordan kunne det ta nesten én time å få fjernet to murerbøtter midt i ettermiddagsrushet?