Ved 20.15-tiden tirsdag melder politiet at flere våpen er stjålet under et innbrudd i en bolig på Varhaug i Hå.

Det er foreløpig ikke klart hva slags våpen det er snakk om, men våpnene har vært oppbevart i våpenskap.

Innbruddet har skjedd i løpet av de siste dagene, og ble oppdaget tirsdag kveld da de som bor i huset kom hjem.

Politiet er på stedet for å undersøke åstedet og sikre eventuelle spor.