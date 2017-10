– Alfa og omega for å lukkast med Nye Stavanger

I Nye Stavanger skal Finnøy og Rennesøy ha eigne kommunedelsutval. At desse får bestemma over dei nære tinga som tyder mykje for folk, blir avgjerande for kor godt me skal lukkast med kommunesamanslåinga, seier Odd Bleie (Sp), varaordførar i Finnøy.