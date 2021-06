Nå kan du planlegge vaksine-sommeren: Utvider bookingperioden

I sommer får du fire uker på deg til å booke time fra du får sms, hvis du bor i Stavanger og Sandnes. Jarle Aasland

To gode nyheter: Innen juni skal de aller fleste over 44 år være vaksinert. Samtidig åpner Stavanger og Sandnes for booking av vaksine lenger fram i tid. Dermed blir sommeren lettere å planlegge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden