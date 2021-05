Ulrikke Torgersen (24) opplevde å bli avvist flere ganger da hun var syk med spiseforstyrrelser

MDG-politiker Ulrikke Torgersen (24) har selv erfaring med hvordan det er å få avslag i spesialisthelsetjenesten. MDG

Da Ulrikke Torgersen var 18 år, trengte hun behandling for spiseforstyrrelser. Det ble en kamp om å få hjelp. – Dagens system er ikke rigget for å møte unge som sliter på et tidlig stadium. Det er hårreisende at veien til hjelp er komplisert og vanskelig.

