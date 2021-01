Ny leieavtale punkterer stisyklingen på Gunn-Rita løypa i Njåskogen

Den avanserte løypa for stisykling i en av Jærens mest populære turskoger trekker folk fra hele distriktet. Nå kan den bli stengt.

Her kan du sykle vannrett, hvis du tør. Nå må denne veggen og alle andre hindringer fjernes fra Njå Bike Park, hvis det ikke oppnås enighet mellom Jæren skoglag og Bryne Cykleklubb. Foto: Geir Sveen

Geir Sveen Journalist

Løypa inneholder også en treningsbane som ble laget for Gunn-Rita Dahle Flesjå før OL i Rio.

– Det er ikke mulig for oss å betale så mye leie som det nå kreves, konstaterer Håvard Erga, leder i Bryne Cykleklubb.

Klubben er en av fylkets største, og driver Njå Bike Park som en egen terrengavdeling gjennom facebook-gruppe for stisyklister i hele regionen. Den er åpen for alle.

Fikk sin egen skog

Det vekket da også mye oppmerksomhet da Jæren skoglag sa ja til en avtale som sørget for at terrengsyklistene fikk «sin egen skog». Et stort område øst i skogen ble tilrettelagt med kilometervis av sykkelstier.

Og prøver du en av løypene, kan du se hva vår egen sykkeldronning, Gunn-Rita Dahle Flesjå har drevet med. Det går over stokk og stein, i myrhull og sorpe, og i tillegg dukker det opp kunstige og umulige hinder, som en flere meter høy vegg, der du kan sykle liggende vannrett. Anlegget har også en kopi av OL-løypa i Rio for Gunn-Rita i 2016.

Njåskogen øst tilbyr både naturlige og kunstige hindringer. Foto: Geir Sveen

Her kan du bare noen kilometer fra Bryne sykle som om du var langt inne i de dype skoger. Foto: Geir Sveen

Vil tredoble leien

Bryne cykleklubb betalte i fjor 22.500 kroner for å leie området. Kravet er ny, årlig leie på 60.000 til 80.000 kroner.

– Det betyr at vi må bruke omtrent hele vår medlemskontingent på Njåskogen. Det har vi bare ikke anledning til. Vi har mange andre aktiviteter som også må finansieres, forklarer Håvard Erga.

Det er umulig for oss å betale en så høy leie, sier leder i Bryne Cykleklubb, Håvard Erga, som også er kjent som direktør for Odeon kino i Stavanger og Sandnes. Foto: Jarle Aasland

Blant annet arrangerer klubben kjente sykkelløp som Garborgriket rundt, Lysebotn-Bryne, Spinnsprinten og to temporitt. Klubben var en av få klubber som til tross for pandemien klarte å gjennomføre alle løp også i fjor. De leier plass for spinningtimer og tilbyr sykler for barn og unge.

Får for lite igjen

Klubben har tilbudt seg å øke leien til 30.000 kroner i året, men dette blir avvist av Jæren Skoglag AS.

– Styret er enig om at vi får for lite igjen for ulempene med stisyklingen. Den skader trær og røtter, forklarer skoglagets styreleder Christian Aasland.

Fakta Jæren Skoglag AS Historie: Etablert i 1874 som et aksjeselskap som skulle kjøpe lynghei og plante skog. Den gang var det bare rogn som ble regnet som skog på Jæren. Store områder: Selskapet er den største private grunneieren på Jæren, der det eier flere av de mest populære turskogene: Ualand i Hå med jaktterreng og lakseelv, Håland ved Ålgård, Åsen ved Lyefjell, Kalbergskogen ved Kvernaland og Njåskogen og Gunnarshaug ved Frøylandsvatnet. Eiere: Over 400 aksjonærer. Time er en av de 4 største aksjonærene. Aksjekamp: Skoglaget har vært gjennom en aksjekamp, der kursen for det som lenge var sovende aksjer og som ofte gikk i arv, gikk rett opp fordi mange så at skoglaget satt på store verdier, for eksempel store planlagte boligområder på Kalberg. Men et mulig oppkjøp ble stoppet fordi ingen aksjonær kan stemme for mer enn 3 stemmer. Les mer

Selskapet er Jærens største private grunneier og eier ikke mindre enn åtte store eiendommer på til sammen nær 12.000 dekar i Hå, Time, Klepp og Gjesdal.

Skoglaget har på sine eiendommer lagt til rette for allmenheten, men setter nå foten ned for stisyklingen:

-Siden dere ikke har mulighet til å øke betalingen, ønsker ikke Jæren Skoglag AS å fornye avtalen, går det fram en e-post til sykkelklubben. Den blir også bedt om å rydde området når avtalen går ut 28. februar i år.

– Så nå må altså stisyklistene ut av Njåskogen?

– Vi har sagt at vi må ha mer igjen for den ulempen syklingen medfører, men vi er fortsatt i forhandlinger med klubben, understreker skoglagets styreleder Christian Aasland.

Storeier sitter på sidelinjen

Det hører med at Time kommune er en av de fire største aksjonærene i skoglaget. De tre andre er Gudleik Njå, David Njå og Olav Stangeland ( ikke entreprenøren). Hver av dem - også kommunen - sitter med rundt 10 prosent av aksjene.

Kommunen satt også med styrelederen fram til 2019, gjennom økonomisjef Aud Steinsland. Dette var i en periode med aksjekamp. Kommunen er ikke lenger representert i styret.

– Er den orientert om sykkelavtalen?

– Nei, dette en driftssak som styret håndterer, svarer styrelederen.

Kommunens tidligere representant i styret, Aud Steinsland, liker ikke at Time som en av de største aksjonærene ikke lenger har en aktiv rolle i skoglaget.

– Skoglaget eier og forvalter sentrale friluftsområder for Jæren og regionen. Det er viktig at disse fortsatt sikres for allmenheten. Så kommunen burde hatt en plass i styret. For vi så at holdninger ble endret og at skoglaget ble mer kommersialisert, er inntrykket til Aud Steinsland.

