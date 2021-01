Flere SUS-medar­beidere har testet posi­tivt de siste ukene

– Med en økende smitte i befolkningen venter vi flere innleggelser den kommende tiden. Vi har gode planer for å håndtere dette, og kan ta inn covid-19-pasienter samtidig som vi skåner den daglige driften, sier administrerende direktør Helle Schøyen ved Helse Stavanger.

Administrerende direktør Helle Schøyen ved Helse Stavanger. Foto: Jarle Aasland

Her er det viktigste fra pressekonferansen tirsdag formiddag:

To pasienter og to medarbeidere ved avdeling 2K (hematologisk sengepost i avdeling for blod- og kreftsykdommer) er smittet av covid-19. Dette fører til strengere restriksjoner ved denne avdelingen.

To medarbeidere ved kvinneklinikken ble første og tredje januar registrert smittet. 16 medarbeidere, 16 pasienter og 23 pårørende er satt i karantene.

SUS har hatt rundt ti ulike smittesituasjoner den siste tiden, og medarbeidere ved flere ulike avdelinger har testet positivt.

SUS har tirsdag formidag 11 covid-19-pasienter. 10 er på vanlig sengepost og én på respirator. Tre pasienter ble innlagt mandag ettermiddag/kveld.

Forrige uke analyserte laboratoriet ved SUS 430 positive tester. Dette er det høyeste antallet gjennom hele pandemien.

SUS intensiverer bruk av munnbind i pasientarbeid.

Lille julaften testet en medarbeider ved psykiatrisk sengepost A3 positivt.

Andre juledag testet en medarbeider ved avdeling M1, BUPA positivt.

Helle Schøyen orienterte. Foto: Jarle Aasland

Administrerende direktør Helle Schøyen:

– Vi har per nå ti innlagt på vanlig sengepost og en på intensivavdelingen på respirator. Vedkommende er i aldersgruppen 50–60.

– Fra før jul har vi beveget oss fra å være det eneste grønne fylket til å være et av de rødeste fylkene. Dette illustrerer hvor raskt smitten kan eskalere. Det har vært flere smittesituasjoner på SUS.

– Vi har laget turnuser som skal gi medarbeidere mer forutsigbarhet enn i fjor.

– Bare mandag ettermiddag fikk vi tre nye pasienter. Vi har valgt å åpne første trinn i pandemipost igjen.

– De nasjonale tiltakene påvirker tiltakene på SUS, og vi må derfor fortsette med å være restriktive med besøk.

– Som ventet opplever sykehuset en økning i antall innleggelser som utfordrer oss på en annen måte enn i den innledende delen av pandemien. Det er derfor gledelig at vaksinen er på vei og at helsepersonell i kritisk stilling prioriteres på samme måte som sårbare pasientgrupper. Planen er at vi starter opp med vaksinering de kommende ukene.

SUS er på grønt beredskapsnivå, og per tirsdag formiddag endres ikke dette.

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved SUS. Foto: Jarle Aasland

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe:

– Forrige uke fikk vi 430 positive tester på vårt laboratorium. Vi har ikke hatt et så høyt antall positive tester tidligere.

– Vi skal ta inn over oss alvorligheten i det man nå opplever i Storbritannia der det muterte viruset spres fortere.

– De siste ukene har flere medarbeidere testet positivt. Vi har hatt rundt ti ulike situasjoner i ulike avdelinger der ansatte eller pasienter har testet positivt. Vi håndterer dette fortløpende.

– På avdeling 2K (hematologisk sengepost i avdeling for blod- og kreftsykdommer) er det påvist smitte hos to pasienter. Også to ansatte er smittet. Avdelingen blir håndtert spesielt med at en ikke vil ta imot nye pasienter. I den avdelingen har en også ytterligere smittetiltak. Vi skal ivareta et forsvarlig tilbud til disse pasientene. Pasienter som har vært innlagt på denne avdelingen vil bli kontaktet.

– Dette viser at vi er sårbare i vårt sykehus. Vi kan ikke ha mange sånne situasjoner samtidig, fordi det påvirker driften vår. Vi må henstille alle i samfunnet til å bidra til at vi får ned antallet smittet i vårt område.

– Vi tror regjeringens nye tiltak er helt riktige for å få ned smittespredningen. Intensjonen er å få en tydelig effekt så tidlig at en klarer å komme ned på et nivå vi kan akseptere. Hvis vi kommer i lignende situasjon som de har i våre naboland er det mye mer krevende enn nå.

– Hos oss er avstand det viktigste, munnbind erstatter ikke det. Men vi intensiverer bruk av munnbind i pasientbehandlingen.

– Nå må vi tenke gjennom nærkontaktene våre, hvor stor risiko vi tar i vår hverdag. Smitten skiller ikke noen.

– På det meste hadde vi 16–17 innlagte i mars-april. Vi venter mellom 10 og 20 innleggelser den neste uken.

