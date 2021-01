Siste nytt om koronasituasjonen på SUS

Stavanger universitetssjukehus (SUS) informerer om siste nytt. Pressekonferansen starter klokken 09.30.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe vil gi en statusoppdatering knyttet til covid-19. Klinikksjef for mottaksklinikken Erna Harboe og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen vil også være tilgjengelige for intervju, opplyser SUS.

Vi sender pressekonferansen direkte i samarbeid med NRK og gir deg de viktigste oppdateringene i tekst under her. Oppdater siden for de nyeste oppdateringene!