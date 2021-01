Stor aksjonær frykter at Jærens største grunneier kan tape omdømme midt i en pandemi

Time kommune som er en av de fire store aksjonærene i Jæren skoglag, reagerer sterkt på at styret kan stoppe stisyklingen i en av Jærens mest populære turskoger.

Stisyklingen har skadet trær. Nå vil Jæren skoglag ha mer igjen eller stoppe aktiviteten. - Vi lever av tømmerinntektene, svarer styret. I januar i fjor hentet skoglaget ut 80 trailerlass med tømmer bare her i Njåskogen. Stisyklingen foregår i den 300 mål store skogen til venstre på bildet. Bak ses Frøylandsvatnet og Bryne. Foto: Pål Christensen

Den avanserte løypa for stisykling i Njåskogen trekker folk fra hele distriktet. Den inneholder også en treningsbane som ble laget for Gunn-Rita Dahle Flesjå før OL i Rio.

Nå kan alt bli stengt, meldte Aftenbladet tidligere denne måneden.

Årsaken er at Jæren skoglag og Bryne Cykleklubb ikke er enig om en ny, fem år lange avtale for bruken av det 300 mål store skogsområdet. Klubben betalte 22.000 kroner i året. Kravet nå var ny, årlig leie på 60.000 til 80.000 kroner.

Kan stoppes 28.februar

- Det betyr at vi må bruke omtrent hele vår medlemskontingent på Njåskogen. Det har vi bare ikke anledning til. Vi har mange andre aktiviteter som også må finansieres, forklarte lederen i klubben, Håvard Erga.

Klubben strakk seg til 30.000 kroner, men dette ble avvist av styret i Jæren skoglag.

– Siden dere ikke har mulighet til å øke betalingen, ønsker ikke Jæren Skoglag AS å fornye avtalen, gikk det fram en e-post til Bryne Cykleklubb. Klubben ble bedt om å rydde området når avtalen går ut 28. februar i år.

Kommunen ber om forklaring

Nå kommer Time på banen i skogsaken. Kommunen har rundt 10 prosent av aksjene, og er dermed en av de fire store aksjonærene. De andre tre er Gudleik Njå, David Njå og Olav Stangeland (ikke entreprenøren), som hver har en andel på rundt 10 prosent.

– Denne saken har mildt sagt skapt undring både hos ansatte i kommunen, folkevalgte og en del innbyggere, konstaterer kommunalsjef Bjørn Meling i en e-post som kommunen har sendt til skoglaget.

Fakta Jæren skoglag As Historie: Etablert i 1874 som et aksjeselskap som skulle kjøpe lynghei og plante skog. Den gang var det bare rogn som ble regnet som skog på Jæren. Store områder: Selskapet er Jærens største private grunneier og eier ikke mindre enn åtte store eiendommer på til sammen nær 12.000 dekar i Hå, Time, Klepp og Gjesdal. Inkludert er flere av de mest populære turskogene: Ualand i Hå med jaktterreng og lakseelv, Håland ved Ålgård, Åsen ved Lyefjell, Kalbergskogen ved Kvernaland og Njåskogen og Gunnarshaug ved Frøylandsvatnet. Eiere: Over 400 aksjonærer. Time er en av de 4 største aksjonærene. Aksjekamp: Skoglaget har vært gjennom en aksjekamp, der kursen for det som lenge var sovende aksjer og som ofte gikk i arv, gikk rett opp fordi mange så at skoglaget satt på store verdier, for eksempel store planlagte boligområder på Kalberg. Men et mulig oppkjøp ble stoppet fordi ingen aksjonær kan stemme for mer enn 3 stemmer. Les mer

Både Meling og kommunedirektør Trygve Apeland venter derfor at de får spørsmål om kravet på de første møtene i utvalg for lokal utvikling (28.januar) og i formannskapet (02. februar».

Viser til behov i en pandemi

«I desse tider der kommunen og alle innbyggjarane slit med ein forhaldsvis langvarig og verdensomfattande pandemi, og det meste av treningslokale er stengt ned, er nettopp det å koma seg ut i skog og mark eit kjærkoment alternativ for svært mange i bygd og by. Det er då kanskje eit lite strategisk rett tidspunkt reint omdømmemessig for Skoglaget å fremja eit slikt økonomiske krav, alternativt «bortrydding av alt» innan 28.02.21 til ein frivillig organisasjon i Time?»

Skriver kommunalsjefen i e-posten til skoglaget. Han ber om en forklaring som han vil gi videre til politikerne.

Bryne Cykleklubb har på dugnad bygget flere kilometer med sykkelløyper med naturlige og kunstige hinder. Nå må alt fjernes, dersom det ikke oppnås enighet med Jæren skoglag. Foto: Geir Sveen

Skoglaget kutter leien

– Det er flott at Time kommune som en av de større eierne i Jæren Skoglag AS viser interesse for det vi gjør, svarer styreleder Christian Aasland.

Han viser til at avtalen ikke har vært helt problemfri for skoglaget. Flere trær er skadet av sykling, det har spesielt gått ut over røttene og stammene. Dette kan igjen føre til råteskader som sterkt kan redusere tømmerverdien.

I tillegg ser de at sykling også foregår i deler av skogen som ikke er omfattet av avtalen. Dette har sykkelklubben prøvd å gjøre noe med med ved å sette opp skilt, men uten godt resultat.

Styret mener derfor det er rett å be sykkelklubben om en høyere leie enn før. Og det er nå sendt et nytt tilbud, der kravet er noe mindre enn tidligere antydet, blir det opplyst i svaret til kommunen.

Det skal nå være på 50.000 kroner i året.

– Dette er fortsatt mer enn en dobling av dagens leie. Det vil fortsatt medføre at nesten hele klubbens medlemskontingent går til Njåskogen. Og det er bare en liten del av vår aktivitet, sier lederen i sykkelklubben, Håvard Erga, som fortsatt håper saken løser seg slik at klubben ikke kastes ut av skogen.