Politiet: – Vær obs på glatte veier

Lørdag kveld er det svært glatt på veiene i distriktet. – Kjør forsiktig og tilpass farten etter forholdene, oppfordrer politiet.

Pass på! Det er glatt på veiene lørdag kveld. Foto: Arkivbilde

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Like før klokken 19 fikk politiet melding om at en bil hadde sklidd av veien og trillet rundt et par ganger ved Torlandsvegen i Hå.

Flere meldinger om glatte veier

– Glatte veier var trolig en medvirkende årsak til ulykken. Vi har fått flere meldinger om at det er glatt på veiene. Folk må være forsiktige om de skal ut å kjøre, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt.

Lørdag ettermiddag var fire biler involvert i en ulykke på E39 ved Moi. Mye tyder på at glatte veier var en medvirkende årsak også her. En mann ble fraktet til Flekkefjord sykehus med lettere skader.

Alle strøbiler er ute

Vegtrafikksentralen melder om glatte veier over hele Vestlandet og skriver på Twitter:

«OBS! Glatte veier over hele Vestlandet. Alle strøbiler er ute. Flere steder er det regnbyger, som vasker ut saltet. Det blir dermed en evig kamp med å legge på nytt salt. Kjør forsiktig! Er det for glatt må du la bilen stå! Hovedveier blir tatt først.»