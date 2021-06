Tilbake til gult nivå i barnehager og SFO i Stavanger

Stavanger kommune vedtok fredag ettermiddag å gå tilbake til gult nivå i SFO og barnehage fra mandag 28. juni, bare en uke etter at nivået gikk til grønt.

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger kommune. Foto: Kristian Jacobsen

«Som følge av økning i smitte i Stavanger, er det besluttet at alle barnehager og SFO-er i Stavanger kommune skal driftes etter tiltak for gult nivå fra mandag 28. juni», melder Stavanger kommune fredag ettermiddag.

Vedtaket gjelder i første omgang frem til 11. juli.

For SFO vil gult nivå bare gjelde til og med onsdag 30. juni, ettersom SFO holder stengt i juli.

Må etablere kohorter

Det viktigste for barnehagene fra mandag av vil være å etablere kohorter for å begrense antall nærkontakter.

– Gult nivå medfører ingen endringer i åpningstidene i barnehagene, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger kommune.

I motsetning til SFO, holder barnehagene i Stavanger i hovedsak åpent hele juli.

Vedtaket om å gå tilbake til gult nivå er tatt av beredskapsledelsen i kommunen.

Har hatt smitte og karantene

– Det er viktig at vi lytter til rådene vi får fra fagfolkene. Etter at vi gikk over til grønt nivå, har vi hatt en del smitte i barnehagene. Det medfører karantene, noe som også fører til begrensninger på driften. Målet nå er å begrense smitten gjennom å begrense antall nærkontakter, sier Stenseth.