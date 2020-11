Norsk gass lever farlig EUs eksperter mener den ikke er grønn nok 759 lobbyister, 12 av dem fra Equinor, slåss for gassens framtid i EU

759 gass-lobbyister, 12 av dem fra Equinor, jobber for å overbevise EU om at gass er grønt nok til å få offentlig støtte. EUs eksperter sa nei, men nå pågår kampen for fullt – bak lukkede dører.