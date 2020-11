Tre nye medarbeidere på SUS koronasmittet - 25 i karantene

To medarbeidere ved barne- og ungdomsposten og en medarbeider ved isolatenheten ved Stavanger universitetssjukehus har fått påvist korona. Totalt er 24 medarbeidere og én pasient satt i karantene.

Totalt er 24 medarbeidere og én pasient på SUS i karantene som følge av smitte blant tre ansatte i helgen. Foto: Jan Inge Haga

To medarbeidere ved barne- og ungdomsposten 3E4D fikk påvist korona sent søndag kveld. Én pasient og 21 medarbeidere er nærkontakter og satt i karantene

Det melder Stavanger universitetssjukehus (SUS) i en pressemelding mandag.

Det er satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smittesporing. Det jobbes for å få fullstendig oversikt over situasjonen.

– Ekstern smittevei

– Vi har oversikt over smitteveien her, som kommer eksternt fra, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved SUS.

Alle medarbeidere, pasienter og pårørende i avdelingen vil bli testet. De som er på jobb mandag, vil i tillegg gå med munnbind til situasjonen er avklart.

– For å få en rask oversikt over situasjonen, så går vi ut og tester bredt i avdelingen. Vi gjør dette for å sikre at det ikke er personer i avdelingen som ikke oppdages, sier Kleppe.

Selv om det er iverksatt omfattende testing, og flere medarbeidere er satt i karantene, vil dette ikke få konsekvenser for driften på avdelingen mandag.

Noen polikliniske avtaler vil bli utsatt. Pasienter som berøres av dette, vil få beskjed, melder SUS.

Smitte ved isolatenheten

Videre er en medarbeider ved isolatenheten 2I ved SUS smittet. Vedkommende fikk påvist koronasmitte lørdag.

Tre medarbeidere er satt i karantene som følge av smitten ved avdelingen. Ingen pasienter er berørt.

Det ble umiddelbart iverksatt karantene og smittesporing. Det er god oversikt over situasjonen. Det er ikke mistanke om at medarbeideren er smittet på jobb.

To smittet i forrige uke

Fra før er det kjent at en medarbeider ved Engelsvoll fikk påvist korona fredag 30. oktober.

Totalt ble 33 personer satt i karantene. Per mandag er det ikke meldt om flere smittetilfeller knyttet til den hendelsen.

Torsdag i forrige uke testet en medarbeider i ledergruppen positivt for korona.

16 medarbeidere ble definert som nærkontakter. Ytterligere 18 ble satt i karantene. Mandag formiddag melder SUS at det ikke er meldt om flere tilfeller knyttet til denne hendelsen.

– Viser hvor sårbart det er

Som følge av økende smitte i befolkningen, kan det bli nødvendig å iverksette tiltak ved enkelte avdelinger på sykehuset fremover.

– De siste dagers hendelser viser hvor sårbart det kan være med smitte på sykehuset. Vi følger situasjonen tett – og iverksetter tiltak for å være føre-var, sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen, som understreker at rutinene ved smitte er ivaretatt.

– I alle disse tilfellene har medarbeiderne som har fått påvist smitte, fulgt alle rutiner. De vil bli fulgt opp og ivaretatt av sine ledere.