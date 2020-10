Denne ishallen er med i budsjettet. Den blir starten på en total forandring av Kleppekrossen. Hallen på rundt 900 kvadratmeter skal stå ferdig neste år . Den skal ha is om vinteren, andre aktiviteter ellers i året og fungere som et åpent møterom for alle, ved innkjørselen til Jærhagen. I samme område kommer også nytt rådhus og ny kirke. Også det i denne perioden. Foto: Norconsult