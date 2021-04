Jonas Gahr Støre kritiserer håndteringen av importsmitte: – Har ligget bakpå siden mars i fjor

Det er urettferdig at nordmenn lever med detaljerte tiltak, mens det fortsatt kommer smitte inn i landet med fly, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Aftenposten møter Jonas Gahr Støre ved Båntjern i Nordmarka i Oslo. Foto: Olav Olsen

Publisert: Nå nettopp

Nylig kunne Aftenposten vise at det har kommet en rekke koronasmittede med fly inn til landet de siste ukene. Selv om alle skal testes i det de lander, forteller flere at passasjerer går fra flyplassen uten å gå innom teststasjonen.

I januar sa Erna Solberg at grensene i praksis var stengt for alle som ikke bor i Norge. Senere skulle det vise seg at den tredje bølgen som vi nå står i, ble forårsaket av mutert virus som kom inn til Norge etter nyttår.

En tredjedel av importtilfellene kom i februar.

Jonas Gahr Støre synes det er en skrikende kontrast mellom tiltakene som folk nå opplever og hva som blir gjennomført ved flyplassene.

– Jeg synes det blir feil at folk lever med så detaljerte tiltak så tett inn på livet her i Norge og samtidig over lang tid ser at smitten slipper gjennom ved flyplassene grunnet manglende kontroll, sier han til Aftenposten.

Fra 1. april ble innreisereglene strammet inn enda en gang. Nå må alle som ankommer Norge, også norske statsborgere, ha med seg en under 24 timer gammel koronatest. I tillegg må innreisende ta en hurtigtest på grensen og vente til svaret er klart.

Mener at importsmitte er den store svakheten

– Det er problematisk at Erna står og sier at grensene i praksis er stengt i januar, så får vi vite at den mest alvorlige smitten som forårsaket den tredje smittebølgen kom etter det. Da skjønner man påstanden om «praktisk talt stengte grenser» ikke holder vann, sier Støre.

Han sier at Norge har gjort mye bra, men at regjeringen har vært dårlig på å håndtere importsmitten helt fra pandemien startet.

– De har ligget bakpå siden flyene fra Italia kom inn i mars i fjor, sier Støre og legger til:

– Nå ser vi at Storbritannia stenger for innreise fra blant annet Pakistan. Mens britene har høy vaksinedekning og dermed større beskyttelse, har Norge lav dekning og lavere beskyttelse. Er myndighetene trygge på at vi ikke kan risikere en ny smittebølge? Hvordan vurderer man muligheten for å stenge innreise fra utsatte land inntil vaksinedekningen er høyere i Norge, spør Støre.

– Hva ville du gjort annerledes, om du hadde ansvaret?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Vi har i lang tid etterlyst en bedre, mer systematisk kontroll på de store grensestasjonene. Da nordmenn reiste på ferie i fjor sommer, opplevde flere at testkapasiteten var for dårlig når de kom tilbake. Gjennom hele høsten har opposisjonen etterlyst obligatorisk testing ved grensene.

– Det er vel kommunenes ansvar?

– Jeg mener regjeringen hele tiden må vurdere om det er nok med kommunale tiltak, og når det må komme nasjonale tiltak, som da regjeringen nylig innførte skjenkeforbud. Man må sørge for at kapasiteten og kvaliteten er god nok ved de store flyplassene, og da kan man ikke nødvendigvis overlate testingen til kommunen.

– Nå ser vi at Storbritannia stenger for innreise fra blant annet Pakistan. Mens britene har høy vaksinedekning og dermed større beskyttelse, har Norge lav dekning og lavere beskyttelse, sier Jonas Gahr Støre. Foto: Olav Olsen

Venter utålmodig på tiltak for psykisk helse

Det er ikke bare importsmitten som bekymrer Støre når vi snakker med ham langfredag i påskehelgen. Han sier det også nå avdekkes et mangelfullt tilbud for psykisk helse gjennom pandemien.

Fagfolk advarer om en mulig «pandemi-bølge av psykiske problemer blant barn og unge».

Støre krever at det blir gjort en rekke tiltak for å bedre dette. Han foreslår å møte den med tiltak som kan gi lavterskeltilbud i kommunene.

– Vi må gi økonomiske støtte til kommuner slik at de kan gi hjelp videre til de som trenger det. Vi hører jo at det bare er å spørre om man har det vanskelig, men det er jo ikke riktig, stadig oftere ser vi at man ikke kan få den hjelpen som trengs.

– Vi trenger et styrket Nav

Et tredje kritikk fra opposisjonslederen er at det ikke gjøres nok for å få permitterte tilbake i arbeid.

– Det viser seg gang på gang at de som blir stående uten jobb over lengre tid, har vanskeligheter med å komme seg tilbake i arbeidslivet.

Han sier de er utålmodige på at noe mer skal skje her.

– Det er bra at lønnstilskuddet er på plass, men vi trenger også bedre kapasitet i Nav. Vi trenger et styrket Nav for å få folk tilbake i arbeid, ikke et som er svekket av denne regjeringen gjennom kutt over flere år.

– Synes du Erna Solberg og resten av kriseledelsen i landet bør få vaksine?

– Det må folkehelsemyndighetene avgjøre ut fra risiko. Jeg tror det er andre som står i førstelinjen, i direkte møte med smitte, som har behov for beskyttelsen vaksinen gir før dem, sier Støre.