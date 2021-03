Stavanger: – Smitten øker i alle aldersgrupper og andelen ukjente øker

Ordføreren og smittevernoverlegen i Stavanger advarer: – Vi er på bristepunktet.

Ordfører Kari Nessa Nordtun og smittevernoverlege Runar Johannessen (i bakgrunnen) oppfordrer alle til å la den stille uka være ekstra stille i år. Arkivfoto Foto: Kristian Jacobsen

Ordfører Kari Nessa Nordtun og smittevernoverlege Runar Johannessen advarer i en pressemelding onsdag om at smitten i kommunen øker og at enda strengere tiltak kan vente rundt neste sving.

Samtidig faller antall nye koronatilfeller for første gang på fem uker i Norge.

– Smitten øker i alle aldersgrupper og andelen ukjente øker. Akkurat nå har vi en større utfordring i Stavanger kommune enn kommunene rundt oss, men det vil ikke ta lang tid før hele regionen rammes, uttaler smittevernoverlege Runar Johannessen i pressemeldingen.

Tirsdag 30. mars ble det påvist 27 nye smittede i Stavanger, der fem hadde ukjent smittekilde.

– På bristepunktet

Ordfører Kari Nessa Nordtun maner innbyggerne til å holde ut og overholde smittevernreglene.

– Vi har vært gjennom flere slike perioder med mye smitte og vi har klart det før. Nå må klare det igjen, forhåpentligvis for siste gang. Dette gjør vi ikke bare for oss selv og våre nærmeste, men også for at kapasiteten på sykehuset ikke skal knele, sier hun i pressemeldingen.

Hun legger til:

– Vi er på bristepunktet nå. Hvis ikke smitten går ned de nærmeste dagene, må vi iverksette ytterlige tiltak.

Onsdag var det fire pasienter på Stavanger universitetssjukehus som var innlagt med covid-19. Ingen av dem mottar respiratorbehandling.

Ordføreren utdyper overfor Aftenbladet at «med bristepunktet» peker hun på det som kommer i kjølvannet av høye smittetall:

– Erfaringsvis vet vi at det tar noe tid fra smittetoppen til vi ser det igjen i økte sykehusinnleggelser. Nå har vi flere tilfeller av ukjent smittekilde og det dukker opp nye smitteklynger fortløpende. Dette uroer oss, sier hun.

De som har fått påvist koronasmitte med ukjent kilde de siste dagene, har hatt mange kontaktpunkter, og det er derfor vanskelig å si hvor smitten har oppstått.

– Vi ser heller ingen likhetstrekk ved de smittede. Tilfellene opptrer i alle aldre og hos folk med forskjellig bakgrunn, sier Nordtun.



Nedstenging neste steg

Hvis de nasjonale tiltakene ikke har effekt og smittetallene ikke går ned de nærmeste dagene, kan kjøpesentre og treningssentre i kommunen bli stengt. Det kan bli forbud mot arrangementer. Forbud mot idrett og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge kan også bli aktuelt.

– Mesteparten av smitten skjer fortsatt i hjemmene og andre steder innendørs der folk er ganske tett på hverandre. Hvis smitten ikke går ned, må vi regulere alle kontaktpunkter, advarer Runar Johannessen.

Kommuneledelsen skal ha et nytt møte langfredag for å gjøre opp status.

Disse reglene gjelder nå:

Alle arrangementer bør avlyses

Maks 2 personer på besøk

Unngå unødvendige reiser

Begrens antall nærkontakter i løpet av en uke.

Hold 2 meter avstand til andre utenfor egen husstand

Ha lav terskel for å teste deg, også ved lette symptomer

Teststasjoner åpent hele påsken

Smittevernoverlegen minner om at folk må holde seg hjemme hvis de har symptomer, også milde. Folk må ha lav terskel for å teste seg. Stavanger kommune har god kapasitet på teststasjonene, og det er mulig å teste seg hver dag i hele påsken i vanlig åpningstid 08.30-22.00.