Fylkeskommunen snudde, holder likevel løftet om ny vei

Hellvik og Sirevåg trenger bedre fylkesvei. Gleden var stor da de ble lovet ny vei. Så ville fylkesrådmannen spare penger. Nå vil fylkesutvalget likevel holde løftet om ny vei, i det minste forbi Hellvik.

Dette er de fire prosjektene som opprinnelig lå inne i planene.

175 mill Tunnel Tengs, Eigersund

90 mill Hellvik til Vassvik (ved kommunegrensa)

80 mill Tunell Moivika

45 mill Hellvik bru

Aftenbladet fikk tidligere i år vite at strekningen ved Hellvik på fylkesvei 44 var en av to prioriterte. Mye er allerede gjort. Til og med arkeologer har i sommer gravd etter fortiden langs veien. Så kom kalddusjen fra fylkesrådmannen.

Tirsdag var budsjettet til behandling i fylkesutvalget. Tidligere fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har hatt et slags eierskap til denne saken. Allerede den gang hun satt i lederstolen i fylket var hun på Hellvik og møtte velforeningen.

– KrF er veldig godt fornøyd med at det blir oppstart på strekningen Hellvik Vassvik i 2022. Nå skal den prioriteres slik at det blir mulig å holde den fremdriften det var lagt opp til. Investeringsrammen for fylkesveier er blitt økt i perioden med en tydelig prioritering av transportkorridoren fv 44 og fv 46/520, sier hun i en pause i fylkesutvalget.

Det er flertallspartiene Ap, Sp, KrF, Venstre og MDG som har samlet seg om et budsjett som altså skal sørge for at løftet om ny vei forbi Hellvik blir innfridd.

Slik flertallsvedtaket er formulert, tyder det på at pengene gis til strekningen Hellvik stasjon - Vassvik. Det vil si at den trange jernbanebrua bli oppgradert og at veien gjennom bebyggelsen på Hellvik blir gjort sikker. De to andre prosjektene, tunnel på Tengs og tunnel under hyttefeltet ved Moivika i Hå, er ikke nevnt i vedtaket.

– Det betyr likevel ikke at de er ute. I handlingsplanen for fylkesveier ligge disse fortsatt inne, men summen av prosjekter går ikke sammen med rammen, sier Solveig Ege Tengesdal.

Hun kaller vedtaket om Hellvik - Vassvik for en gladnyhet, men hun våger ikke å kalle det en garanti. Det er likevel et klarsignal til at planarbeid og prosjektering kan gå som planlagt.

– Men er det ikke sånn at når fylket først setter i gang, så blir slike prosjekter fullført?

– Jo slik har det vært og de ansatte i fylkeskommunen er veldig tro mot det vi politikere vedtar, sier hun.

2022

Hva betyr vedtaket? Hellviksbuene kan trolig med god samvittighet åpne en flaske sjampanje i kveld, men kanskje ikke en magnumflaske. For Hellvik- og Sirevåg-samfunnene er fylkesveien mellom de to tvillingbygdene også viktig, men her skjer det ingenting nå.

Linda Longfjeld i samferdselsavdelingen i fylkeskommunen sier at de venter på et vedtak i fylkestinget. 2021 kommer til å gå med til planlegging, innløsing av grunn og konkurranseutsetning av prosjektet.

– I 2022 kan gravemaskinene komme, sier hun.

Hun bekrefter samtidig at dette gjelder det sammenslåtte prosjektet Hellvik bru og strekningen Hellvik - Vassvik. De to andre prosjektene ligger i handlingsplanen, men uten at det følger penger med.

– I 2023 skal det vedtas en ny handlingsplan. Da kan enten prosjekter som står igjen rykke opp, eller så kan kommunene komme opp med andre prosjekter de heller vil prioritere, sier hun.

Ellers gleder det henne at fylkeskommunen velger å gi gass. Bransjen trenger oppdrag, sier hun.

Dette er et av de verste punktene på fylkesveien. Hellvik havn til høyre. Foto: Arnt Olav Klippenberg