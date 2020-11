Sundal: - Tror ikke på normal julefeiring

To koronapasienter er innlagt på Stavanger Universitetssjukehus (SUS), og den ene får respiratorbehandling. En ansatt testet onsdag positivt for korona, og totalt er 33 SUS-ansatte i karantene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

På presseorienteringen torsdag deltar disse fra SUS:

Helle Schøyen, administrerende direktør

Geir Lende, klinikksjef

Jon Sundal, smittevernoverlege

Det opplyser administrerende direktør Helle Schøyen på SUS på pressebriefen torsdag formiddag.

Personen som får respiratorbehandling er i aldersgruppen 70–80 år.

33 SUS-ansatte er i karantene. Disse omfatter ansatte med egne symptomer eller barn med symptomer. I tillegg testet en medarbeider positivt onsdag, noe som medførte at sju fra samme avdeling ble satt i karantene.

Eks-smittet klinikksjef forteller

Klinkksjef Geir Lende avslører at han har vært smittet, og orienterer om hvordan han opplevde både situasjonen og sykdomsforløpet - og å være årsaken til å sende mange ansatte i karantene.

– Selv om du følger alle regler og gjør alt du skal for å unngå smitte, kan du bli smittet. Men jo mer du følger reglene, dess mindre er risikoen for å bli smittet. Men om du likevel blir smittet, er det ingen grunn til å grave oss ned i skam og skyldfølelse. Selv om også det er en helt menneskelig å gjøre det, sier Lende.

Han understreker også at når en smittet kommer ut av isolasjon, er de erklært friske - og smittefrie.

– Det er derfor ingen grunn til å behandle oss som spedalske etterpå.

Sundal: - Positive endringer

– Siden vi for ti dager siden sa at vi var forsiktige optmister for situasjonen framover, har vi sett positive endringer. Smittetallene har hver uke gått nedover. Nok en gang har innbyggerne i regionen tatt alvoret innover seg og gjort en kjempeinnsats for å begrense smitten, sier smittevernoverlege Jon Sundal.

Mens tallene for nye smittetilfeller faller i vårt distrikt, er det fortsatt ikke kontroll i Oslo og omegn. Det tar de nasjonale smitteverntiltakene hensyn til.

– Derfor tror jeg nok ikke det blir en normal julefeiring i Rogaland i år, sier Sundal.