Sandnes: To smittetilfeller knyttet til mutert virus i Klepp

Smittevernoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes. Kristian Jacobsen

Rundt ti personer er blitt testet for korona som nærkontakter etter at en person i Klepp fikk påvist mutert virus torsdag. To av disse har nå testet positivt for korona.

