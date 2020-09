Når det blir mørkere og mørkere - tegn Lys i mørket!

KONKURRANSE: Nå er høsten her, dagene blir kortere, kveldene mørkere. Da er det på tide med Aftenbladets juletegnekonkurranse. I år er temaet «Lys i mørket».

Pia Solberg Bjørnnes tegnet et stort juletre da hun var med i konkurransen i 2016. Hun gikk på SFO på Nylund skole i Stavanger. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 14. september

I mer enn 50 år har Aftenbladet arrangert juletegnekonkurranse. Den første var i 1968, og fra 1970 har vi invitert til tegnekonkurranse hvert eneste år. Vi får tusenvis av tegninger hver gang, og rekorden er langt over 20.000 bidrag. De siste årene har vi fått inn rundt 15.000 arbeider.

Nå er det altså klart for ny oppgave. Denne gangen ber vi dere tegne «Lys i mørket». Dette temaet kan løses på mange måter, enten dere vil ta utgangspunkt i julens fortellinger, høst- og vintermørket eller hente inspirasjon fra aktuelle hendelser og nyhetsbildet. Vi gleder oss til mange og ulike løsninger på årets tema!

Og for de som begynner å lure på om det blir Pepperkakeby i Stavanger i år også: Svaret er JA. Mer informasjon kommer senere.

Som vanlig er det noen viktige ting dere må huske på til tegnekonkuransen:

Trym Tysland Jiggens tegnet «Jul i fremtiden» i 2015. Foto: Ukjent

Gode råd

Bruk ark uten striper, ruter eller hull.

Ikke brett arket når du sender tegningen til oss.

Ta bilde av tegningen din før du leverer den, så har du den til senere.

Vi kan dessverre ikke ta imot tredimensjonale arbeider.

I 2010 sendte Kasper, som gikk i tredje klasse på Auglend skole i Stavanger, inn denne nissen. Foto: Fredrik Refvem

Fire klasser

Som vanlig deler vi inn i fire grupper:

1. Barn i førskolealder, 1. og 2. klasse.

2. Elever i 3., 4. og 5. klasse.

3. Elever i 6. og 7. klasse samt ungdomsskolen.

4. Gruppearbeider (Gruppe er fra og med tre personer).

De siste årene har vi fått færre bidrag fra barnehager og barn i førskolealder. Derfor oppfordrer vi spesielt denne gruppen til å sette seg ned med tegne- og malesaker i år.

Vilde Edland fra Mosterøy var åtte år da hun sendte inn denne flotte tegningen i 2006. Foto: Ukjent

Premier

Hovedpremie: Gavekort på 2500 kroner.

Gruppepremie: Gavekort på 1000 kroner.

Individuelle arbeider: Gavekort på 200 kroner.

Vi premierer flere arbeider i hver klasse. Premierte arbeider får diplom og blir sendt i retur. Premierte arbeider som ikke kan sendes via posten, må hentes innen utgangen av februar.

Her leser dere om de som vant hovedpremien i fjor.

Førsteklassingene ved Engelsvoll skule, Klepp stasjon, vant hovedpremien i fjor - etter å ha laget dette flotte «Håp»-bildet. Foto: Fredrik Refvem

OBS OBS!

Bakpå tegningen MÅ du skrive tydelig og helst med blokkbokstaver:

• Navnet ditt

• Adresse

• Alder

Dersom du sender inn tegningen via skolen, må du skrive klassetrinn, skolens navn og skolens returadresse.

Ønsker du tegningen din tilbake, kan de ikke-premierte arbeidene hentes i Stavanger Aftenblad i Stavanger innen 31. desember. Har du ikke anledning til å hente den, kan det være lurt å ta bilde av arbeidet ditt før du leverer det fra deg.

«Min ønskeliste» var temaet for fire år siden, da 13-åringen Hedda Refsnes fra Bryne laget denne tegningen. Foto: Ukjent

Innleveringsfrist

Leveringsadresse: Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider: Alle hverdager 08.00 – 15.30.

Postadresse: Stavanger Aftenblad, P.b. 229, 4001 Stavanger. Merk konvolutten: «Lys i mørket».

Vi må ha tegningen senest torsdag 19. november hvis juryen skal kunne vurdere den. De siste årene har vi fått store bunker med tegninger også etter at juryen har valgt ut vinnerne, så sørg for at vi får dem innen fristen.

Lykke til!

I 2016 var temaet «Min ønskeliste», og Abel Norland som gikk i femte klasse på Vardeneset, tegnet like godt en pengemaskin. Foto: Ukjent