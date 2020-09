Ny runde om tvangsmulkt for hotell-hullet

Det såkalte hotellhullet i Tanke Svilands gate har stått slik siden høsten 2014. Kommunen rasler nok en gang med trusler om tvangsmulkt overfor eier Kjell Madland. Fylkesmannen har siste ordet.

Kommunen har varslet en tvangsmulkt på 2500 kroner dagen hvis ikke gater, fortau og sykkelfelt ved byggegropa blir fikset tilbake slik de var før byggearbeidene startet. Foto: Aasland, Jarle

Byggesaksavdelingen i Stavanger kommune krever at utbygger setter gater, fortau og sykkelfelt tilbake til den stand som var før byggearbeidene startet. Hvis ikke blir det tvangsmulkt på 2500 kroner dagen. Dette pålegget er påklaget av Kjell Madlands selskap, Sverdrups gate 20 AS. Klagen blir oversendt til fylkesmannen i løpet av september.

Varselet fra kommunen gikk ut allerede før jul i fjor, men har ikke blitt fulgt opp før nå, grunnet både korona, økt saksmengde og permisjoner internt.

I mellomtiden har utbyggingsselskapet Sverdrups gate 20 AS klaget på avgjørelsen.

Vært der før

Det samme skjedde i mai 2017. Da tok fylkesmannen klagen til følge og pålegget ble opphevet.

Nå som da truer kommunen med å la tvangsmulkten løpe inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at gater, fortau og sykkelfelt er tilbakeført til opprinnelig stand, slik de var før byggearbeidene startet.

Kommunens viser til plan- og bygningsloven og mener de har hjemmel for dette hvis «tiltaket innstiller i mer enn 3 måneder».

Det ikke har vært byggeaktivitet i byggegropen på 5–6 år.

Statens Vegvesen uttalte alt i februar 2016 at de anså trafikksikkerhets-

situasjonen med manglende fortau og sykkelfelt samt innsnevring av kjørebanen som svært uheldig, ikke minst på grunn av den lange tiden denne midlertidige situasjonen allerede da hadde vart.

Advokat Kurt A. Elvevoll hevder imidlertid på vegne av eier, at kommunens krav og varsel om tvangsmulkt ikke har rettslig grunnlag i plan og bygningsloven, og at kravet derfor er ugyldig.

Har brukt 50 mill.

Han skriver at ordlyden i bestemmelsen er at «gate og fortau settes i stand», og at dette er langt mindre enn å kreve tilbakeføring til slik det engang var. Advokaten mener også at dette ville være en uforholdsmessig sanksjon, på grunn av de store verdier som da ville gå tapt.

– Etablering av byggegrop og prosjektering har kostet tiltakshaver anslagsvis 50 millioner kroner, skriver Elvevoll, og argumenterer med at hele byggegropen vil være forgjeves hvis man nå må tilbakeføre masser til tomta for å fikse fortau og sykkelstier.

Har troen

Han mener i tillegg at arbeidet ikke kan regnes som «innstilt». Det har riktignok ikke skjedd mye i byggegropa de siste 6 årene, men ifølge advokaten har tiltakshaver, altså Kjell Madland, gjennom flere år og til dags dato arbeidet intenst med å realisere prosjektet.

– Han har absolutt ikke mistet troen, skriver advokaten.

Det er det flere av byens politikere som har gjort. Ordfører Kari Nessa Nordtun sa det slik i juni da det var gått et år siden Madland og Base Property varslet samarbeid, en ny giv i utviklingen av tomten og planer på bordet før jul 2019.

– Dette er for dårlig. Tålmodigheten er slutt. Enten får de utvikle den tomten eller så får de selge den. Jeg vil nå få undersøkt hvilke virkemidler kommunen har til rådighet for å rette opp i denne situasjonen, sa ordføreren.

Leder for utvalg for by- og samfunnsutvikling, Frode Myrhol (FNB), har heller ikke mye tålmodighet igjen.

– Jeg håper inderlig at ikke fylkesmannen stopper kommunens sanksjoner denne gangen også, sier han.

Fakta Historien HULLET: Byggegropen mellom Sverdrups gate og Tanke Svilands gate på Bjergsted i Stavanger har stått urørt siden høsten 2014. HOTELL: Hotellprosjektet i Sverdrups gate ble lagt på is i 2015. Hotellet skulle ha 350 rom, kongress-sal for tusen personer, tårn og gangbru NY START: I juni i 2019 ble det klart at Base Property skulle inn og utvikle prosjektet sammen med Sverdrups gate 20 AS og eier Kjell Madland, men nye planer ble ikke levert til kommunen i fjor høst, slik målsettingen var. Les mer