«Perlen i Ryfylkeheiene» kåret til en av Norges fineste DNT-hytter

En gammel favoritt sikret seg pallplass da Norges fineste Turistforenings-hytter ble kåret.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rød hytte, hvite topper i nærheten og blått fiskevann like utenfor dørstokken sørger for å gjøre denne hytta til en favoritt blant mange turgåere i Ryfylke. Foto: Helge Johanson

Kristian Oftedal Kvendseth Vaktsjef

Juryen besto av Fjell og Viddes lesere, DNTs medlemmer og en fagjury. Sammen kåret de Stranddalen turisthytte i Ryfylke til Norges tredje fineste DNT-hytte.

– At vi kom på tredjeplass er jo helt fantastisk! Jeg er kjempefornøyd med resultatet og syns det er så stas at vi ble nominert og kom blant topp 3. Tenk at Stranddalen klarte å hevde seg helt i toppen blant alle de flotte DNT-hyttene som finnes rundt omkring i landet. Det viser kvaliteten i arbeidet til Stavanger Turistforening, som fokuserer på godt vedlikehold og bærekraftige oppgraderinger. Jeg er stolt av å få være bestyrer på en så flott hytte, sier en svært glad bestyrer på Stranddalen turisthytte, John Anton Nilsen.

Aftenbladet besøkte hytta i 2016. Da sørget Tor Inge Bråtveit og hesten Brunte for transport av ferske matvarer til den betjente Stranddalshytta i Stranddalen i Ryfylkeheiane. Foto: Pål Christensen

Stranddalen turisthytte ligger i Suldal og er omgitt av topper og gode fiskevann. Hyttas historie går tilbake til 1926. I tillegg til beliggenheten trekker juryen fram de tradisjonsrike komlemiddagene og det nye solcelleaggregatet når de skal forklare hvorfor hytta er så populær.

Den betjente hytta Gjevilvasshytta i Trollheimen og den selvbetjente Rabothytta på Helgeland ble vinnerne av kåringen «Norges fineste DNT-hytter».