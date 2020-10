Barnehagens lekehytte og gapahuk ble ødelagt av hærverk. Så bygde de nytt. Nå er det ødelagt igjen

Nå ber en fortvilet barnehagelærer folk på tur i Trollskogen på Hundvåg om å følge med på hvem som ødelegger.

På mandag var det en balansetaubane mellom disse trestolpene. Onsdag så det slik ut - tauene var kappet av og borte. Foto: Privat

«Barn og voksne er kjempeleie seg hver gang vi kommer til et område som er totalt ødelagt,» skriver barnehagelærer Anna Marie Torsnes i et innlegg på Facebook.

Hun er pedagogisk leder i Ulsnes barnehage på Hundvåg. I Facebook-innlegget skriver hun videre at naturgruppen i barnehagen i flere år har hatt et fast område i Trollskogen de pleier å bruke, og at de bruker skogen gjennom hele året.

«Vi hadde en lekehytte som ble helt revet ned, en gapahuk som ble ødelagt og materiale var borte. Benker som vi laget nye i vår er ødelagt og materiale forsvunnet. Bord knekt i to, og andre ting barna hadde laget forsvunnet,» skriver hun.

Pensjonister har bygget

Torsnes skriver at barnehagen byttet område i høst, og at de begynte med å bygge nye ting til plassen.

Her skulle det vært en gapahuk med presenning. Men den var revet ned, og tau og presenningen var borte. Foto: Privat

«Nå på mandag var vi der og alt var som det skulle, vi kom tilbake på onsdag og da var hele gapahuken revet ned, presenningen og tauene var borte. Stolene vi hadde begynt å lage er ødelagte, balansetaubanen er kappet ned og tauene borte,» skriver hun.

Flere av tingene er det pensjonister som har laget. En gruppe pensjonister pleier å jobbe med å bygge og vedlikeholde området i Trollskogen hver mandag.

– Jeg må presisere at barnehagen ikke eier noen ting eller områder i Trollskogen. Vi bare låner området som alle andre, men det er der vi pleier å være når vi er ute, sier Torsnes til Aftenbladet.

I Facebook-innlegget ber Anna Marie Torsnes folk om å følge med når de går tur i skogen. Foto: Privat

Ber turgåerne følge med

– Barna lurer jo på hvem som ødelegger, sier hun. I Facebook-innlegget ber Torsnes folk om å følge med når de går tur i skogen.

Hun har ingen anelse om hvorfor noen gjør dette, men at det kan synses om hvorvidt personene har hatt til hensikt å stjele materialet.

– Pensjonistene bygger med helt nytt materiale, for eksempel nytt tau og presenning på gapahuken. Det blir jo bare synsing, men det kan jo tenkes at det er derfor. At folk stjeler det for å bruke materialet, sier hun.

Bildene og innlegget har skapt reaksjoner blant Hundvåg-beboerne. Flere skriver at de vil følge med.

«Blir så sint når jeg leser dette! Jeg lover vi følger GODT med,» skriver en.

«Godt at du tar dette opp Anna! Helt utrolig at noen tydeligvis har så stort behov for å ødelegge for andre. Kjempeprovoserende! Skal følge godt med! Håper vi får en slutt på dette,» skriver en annen.